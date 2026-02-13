Дата привязана к лунному календарю: когда китайский Новый год и что символизирует этот праздник

Каждый год в Китае проходит под покровительством одного из 12 животных восточного зодиака

В китайской культуре Новый год — это самый важный праздник. Его дата меняется каждый год, так как зависит от лунного календаря. В 2026 году китайский Новый год начинается во вторник, 17 февраля, а отмечается еще 15 дней.

"Телеграф" рассказывает, что известно о празднике китайского Нового года и что он символизирует.

Китайский Новый год — главные традиции

В китайской культуре Новый год отмечается в феврале, в зависимости от лунного календаря это происходит обычно в период с 21 января по 20 февраля. Празднования продолжаются около двух недель и обычно они очень помпезные и красивые.

Китайский Новый год наступит 17 февраля. Фото: Getty Images

Среди главных традиций китайского Нового года — воссоединение семьи — люди со всей страны едут домой на торжественный ужин. А главным атрибутом празднования является красный цвет. У китайцев есть традиция дарить друг другу "Хунбао" — это красные конверты с деньгами.

Еще одной из важных традиций празднования являются фейерверки. В китайской культуре считается, что громкий шум должен отпугнуть мифическое чудовище Нянь. А на столе у них обязательно должны быть пельмени (цзяоцзы), рыба и рисовые лепешки (няньгао).

Весь декор на китайский Новый год в красных тонах. Фото: Getty Images

Что символизирует праздник?

Праздник несет в себе глубокий смысл. В первую очередь для китайцев это прощание с зимой и начало весны. Также считается, что в новый год происходит обновление — очищение дома и жизни от неудач прошлого года и привлечение достатка.

Во время празднования китайцы выражают почтение старшим и памяти о предках. А каждый год проходит под покровительством одного из 12 животных восточного зодиака. В 2026 году — это год Красной Огненной Лошади.

