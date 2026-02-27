Пакистан ответил Афганистану воздушными ударами. Известно о десятках жертв (фото и видео)

Отношения между странами обострились после прихода "талибов" к власти в Афганистане

Утром 27 февраля Пакистан нанес воздушные удары по Кабулу и двум другим провинциям Афганистана. Это произошло спустя несколько часов после афганской атаки на пакистанские военные позиции вдоль границы.

Что нужно знать:

Граница между двумя странами протяженностью 2 611 километров известна как линия Дюранда, которую Афганистан не признает

"Талибы" начали наступление на пакистанские войска одновременно в шести провинциях

В ответ Пакистан нанес авиаудары

Об этом сообщает The Washington Post. В Кабуле прогремело по меньшей мере три взрыва. По данным пресс-секретаря правительства Забихуллы Муджахида, Пакистан также нанес авиаудары в Кандагаре и в провинции Пактия.

Последствия ударов Пакистана по Афганистану

Двое высокопоставленных чиновников службы безопасности Пакистана заявили, что пакистанские военные нанесли авиаудары по военным объектам Афганистана. По их словам, были уничтожены две бригадные базы.

После атаки возникли пожары

Напомним, вечером 26 февраля боевики группировки "Талибан" перешли в наступление на афгано-пакистанской границе. Они заявили о захвате наблюдательных постов пакистанской армии и продолжении наступления.

Как пишет TOLOnews, по данным правящего в Афганистане движения "Талибан", в ходе операции якобы погибли 55 пакистанских солдат. Также афганская сторона якобы взяла в плен нескольких пакистанских военных и захватила "сотни единиц легкого и тяжелого оружия". В результате столкновений, по данным "Талибана", погибли восемь афганских солдат. Еще 11 получили ранения.

Пакистан в свою очередь заявляет о ликвидации 133 боевиков "Талибана" и ранении сотен других. Об этом сообщает CNN.

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном – что известно

Эта эскалация произошла на фоне недавнего срыва договоренностей по прекращению огня. В октябре 2025 г. стороны подписали соглашение о перемирии, однако оно длилось недолго.

Отношения между странами обострились после того, как в 2021 году к власти в Афганистане пришла группировка "Талибан". Разгорелись споры из-за контроля границы, создания пограничных постов, строительство заграждений или ограждений. Начались пограничные стычки, особенно у перехода Торхам. Были жертвы среди военных и гражданских.

В 2024 году боевики "Талибана" пытались пересечь границу в Вазиристане и Кхаибер-Пахтунхва, были боестолкновения. Вскоре границы закрыли, что привело к остановке торговли, дефициту товаров, экономическим потерям и серьезным гуманитарным проблемам.

Спорный участок границы

Ранее "Телеграф" рассказывал об обострении между Афганистаном и Пакистаном в октябре прошлого года. Тогда талибы начали скоординированное наступление на пакистанские войска во многих районах.