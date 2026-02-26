Самая крутая улица Киева сменила немало имен: как она называется сегодня

Кажется, что эта улица всегда так и жила: немного правительственная, немного богемная, немного музейная

Шелковичная улица в киевских Липках — один из самых старых и престижных маршрутов столицы. Она объединяет правительственный центр со "старым городом".

Но сегодня мало кто вспомнит, что она сменила не одно имя и даже не два. Телеграф расскажет об этом подробнее.

Шелковица, которой уже нет

Название улицы – ботаническое. В 1834 году, когда Липки активно застраивались и новая магистраль прорезала зеленый массив, через который она пролегла, это был шелковичный сад. Через год его вырубили, но название осталось. Так бывает с городами: материальное исчезает, а слово держится.

Впрочем, "Шелковичная" употреблялась параллельно с "Левашовской" — в честь генерал-губернатора Василия Левашова, который и реализовал застройку Липок. Чиновничье название в конце концов победило: в 1869 году его официально закрепили. Но ненадолго.

Семь имен одной улицы

Если составить "паспорт" Шелковичной, графа "имя" будет выглядеть как детективная хроника:

Конец XVIII ст. — Аптекарская (через одну из первых киевских аптек на углу нынешней улицы Грушевского).

— Аптекарская (через одну из первых киевских аптек на углу нынешней улицы Грушевского). 1834 — Шелковичная (шелковичный сад).

— Шелковичная (шелковичный сад). 1834–1869 – Левашовская (генерал-губернатор граф Левашов).

– Левашовская (генерал-губернатор граф Левашов). 1869 – снова Левашовская, теперь официально.

– снова Левашовская, теперь официально. 1919 – улица Карла Либкнехта (советский революционный жест).

Аннотационная доска в честь Карла Либкнехта на доме № 36/7 (демонтировано в 2016 году)

1941–1943 – Horst Wessel Strasse (нацистская оккупация переименовала улицу в честь деятеля НСДАП).

– Horst Wessel Strasse (нацистская оккупация переименовала улицу в честь деятеля НСДАП). 1993 — Шелковичная. Наконец-то и, кажется, навсегда.

Эта география названий — краткая версия всей трагической и живой истории города. Улица пережила всех, кто переименовывал ее по-своему.

Аристократы, сахарозаводчики и советские писатели

В середине XIX века Шелковичная была "правильным адресом" старой аристократии: здесь обитали Одоевские, Трубецкие, Туманские. Здесь стоял губернаторский дворец.

В конце XIX века обширные усадьбы начали продавать. На их место пришли купцы первой гильдии, владельцы сахарных заводов, банкиры. Появились доходные дома – символ нового городского духа. Липки оставались элитными, но элита сменилась.

Дом на ул. Шелковичной, 10

Советские власти провернули следующий ребус: в доме № 10 одновременно жили Александр Довженко и Ванда Василевская, Александр Корнийчук и Филипп Козицкий. Адрес стал своего рода "пантеоном" — не всегда добровольным, но несомненно знаковым.

Сегодня Шелковичная — улица мирно уживающихся контрастов. Верховная Рада замыкает ее верхний конец, Александровская больница нижний. Между ними особняки в стиле историзма и модерна, сталинский неоклассицизм, тихие дворы, где время идет немного иначе.

Это часть маршрута Липками — вместе с Институтской, Лютеранский, Липским переулком. Но если вы хотите почувствовать Киев не как декорацию, а как живую систему памяти, начните именно здесь. С улицы, которая семь раз меняла имя и каждый раз оставалась собой.

