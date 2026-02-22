Скидки в "АТБ": на эти 10 товаров обвалились цены, что сейчас можно купить по акции

До конца выгодного предложения осталось всего несколько дней

В сети супермаркетов "АТБ" действуют скидки на некоторые позиции в рамках еженедельной акции "Экономия". По сниженным ценам можно приобрести популярные продукты питания и товары.

Что нужно знать:

Акционные цены распространяются от сладостей и молочной продукции до средств гигиены

Размер скидок на продукты и разные товары достигает 40–41%

Предложение действует до 24 февраля 2026 года включительно

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно приобрести в сети "АТБ" по скидкам до 24 февраля 2026 года. В этот список вошли сладости, молочная продукция, средства гигиены, консервы и другое.

Напиток 2 л Розумний вибір Лимонад сильногазированный – 17,80 грн вместо 25,50 грн (Скидка 30% до 24.02)

Консервы 0,565 кг Своя лінія Ананас кусочки – 70,50 грн вместо 94,50 грн (Скидка 25% до 24.02)

Полотенца бумажные 2 шт Своя лінія двухслойные белые – 33,30 грн вместо 47,70 грн (Скидка 30% до 24.02)

Конфеты Roshen "Ромашка" – 194,50 грн вместо 266,75 грн (Скидка 27% до 24.02)

Ополаскиватель для полости рта 250 мл Listerine Fresh Burst (Свежая мята/Имбирь и лайм) – 60,50 грн вместо 96,50 грн (Скидка 37% до 24.02)

Колбаса 0,5 кг Мясная лавка "К празднику" варёная – 79,90 грн вместо 133,90 грн (Скидка 40% до 24.02)

Чипсы 120 г Lay's Сыр чеддер и лук – 41,90 грн вместо 70,50 грн (Скидка 40% до 24.02)

Сосиски 300 г М'ясна лавка/Своя лінія "Тигрёнок" – 62,50 грн вместо 96,90 грн (Скидка 35% до 24.02)

Сыр твёрдый 160 г Своя лінія "Голландский" 45% – 59,90 грн вместо 85,90 грн (Скидка 30% до 24.02)

Кефир 420 г Галичина 2,5% – 21,90 грн вместо 31,30 грн (Скидка 30% до 24.02)

10 товаров по акции в АТБ. Скриншот: atbmarket.com

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

