После отравления прошло четыре месяца: как выглядел Ющенко во время инаугурации в 21 год назад (фото)

В этот день, 23 января 2005 года, прошла инаугурация президента

Виктор Ющенко — третий президент независимой Украины, который пришел к власти после Оранжевой революции и третьего тура выборов. В этот день, 23 января 2005 года, в Киеве проходила инаугурация нового президента, которая отличалась от всех предыдущих и последующих.

"Телеграф" рассказывает, какой была инаугурация президента Виктора Ющенко 21 год назад, и как он выглядел в то время после отравления диоксином.

Виктор Ющенко и его инаугурация в 2005 году. Фото: Getty Images

Ющенко и его особенная инаугурация

Инаугурация Виктора Ющенко, ставшая кульминацией "Оранжевой революции", состоялась 23 января 2005 года. Это была одна из самых масштабных и необычных церемоний в истории Украины, она проходила в два этапа — официальный в зале Верховной рады и народный — вместе с людьми на Майдане Независимости.

Инаугурация Виктора Ющенко. Фото: Getty Images

На торжество в Киев тогда прибыли делегации из более чем 60 стран. А количество людей на главной площади страны превышало полмиллиона, еще больше смотрели трансляцию торжества по телевидению.

Инаугурацию Ющенко транслировали на большом экране на Майдане. Фото: Getty Images

Ющенко по традиции, заложенной еще первыми президентами, принес присягу, положив правую руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. В зале парламента, кроме народных депутатов и иностранных гостей, в то время присутствовали также два предыдущих президента Украины — Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

День инаугурации закончился праздничным концертом для людей на Майдане. Там выступали, конечно же, "Гринджоли" с песней "Разом нас багато", которая стала гимном Оранжевой революции. Также были выступления "Океан Эльзы", "Плач Еремии", "Тартак", ТНМК и других артистов.

По традиции Ющенко присягал на Евангелии и Конституции Украины. Фото: Getty Images

Как выглядел Ющенко после отравления?

Кандидата в президенты Виктора Ющенко отравили 5 сентября 2004 года. Как пишет "Радио Свобода", сам политик считал, что это произошло во время ужина на даче тогдашнего заместителя главы СБУ Владимира Сацюка. На встрече также присутствовал глава СБУ Игорь Смешко.

Позже австрийские врачи установили, что кандидата отравили диоксином, который сильно подкосил его здоровье и изменил внешность. Однако спустя около четырех месяцев уже на инаугурации Виктор Андреевич выглядел не так болезненно, как в первые недели в острой фазе.

Инаугурация Ющенко стала кульминацией Оранжевой революции. Фото: Getty Images

Его лицо было деформировано, кожа приобрела серовато-землистый оттенок, стала бугристой, покрытой глубокими оспинами, кистами и шрамами. Мимика была несколько скованной, а голос более хриплым. Однако Ющенко демонстрировал огромный эмоциональный подъем и выглядел весьма энергичным.

Внешность Ющенко после отравления изменилась навсегда. Фото: Getty Images

