Без охраны, без суеты: украинка внезапно встретила на рынке Виктора Ющенко (фото)

Виктор Ющенко засветился на Столичном рынке

Виктор Ющенко — третий президент независимой Украины, который пришел к власти после Оранжевой революции в 2005 году. В этот день, 23 февраля, он отмечает день рождения — ему исполнилось 72 года. В сети показали, как он сейчас выглядит.

Пользовательница Threads lyudmila_arkharova опубликовала фото с Ющенко, которого на днях встретила на Столичном рынке. По словам женщины, он покупал мандарины, был без охраны и суеты вокруг, как обычный человек.

Без охраны. Без суеты. Спокойно выбирал фрукты. Видно – не случайный гость, а постоянный клиент. Стоял, разговаривал с владельцем лавки – тем самым, у которого и я покупаю свои мандарины. Виктор сам заговорил со мной, обнял, начал шутить и советовать, где лучше покупать рассказала lyudmila_arkharova

Она также поделилась милыми фото с Ющенко и показала, как он сейчас выглядит. В комментариях началось бурное обсуждение новых фото экс-президента.

Многие пользователи отметили, что Ющенко был лучшим президентом Украины:

Лучший президент Украины.

Самый умный президент Украины, проукраинский, проевропейский. По его каденции Украина совершила наибольший прорыв в сторону евроинтеграции. Жаль, что после него выбрали зека за пачку гречки.

Вообще, самый адекватный президент Украины был по сути. Только очень мягкий.

Неплохой президент, ему бы характер Зеленского с его головой, то, может, и сделал бы что-то, а так олигархи и днепровская мафия его съели.

Ментально я еще там, где Виктор Ющенко – президент.

Президент, за которого не стыдно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Виктор Ющенко до отравления. Дело так и не раскрыли.