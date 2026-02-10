Самая короткая улица Харькова: как она раньше называлась (фото)

Ей возможно 220 лет

Донца-Захаржевского — одна из самых коротких улиц Харькова. За более чем столетие она носила несколько названий и связана с казацким полковником Григорием Донцем, а также известна старинными домами и памятниками архитектуры.

"Телеграф" рассказал об этой улице подробнее. Мы также показали ее известные дома.

История улицы и сколько раз ее переименовывали

Донца-Захаржевского имеет длину всего 170 метров. Она соединяет Театральную площадь с переулком Мечникова.

Улица названа в честь полковника Григория Ерофьевича Донца, руководившего Харьковским и Изюмским слободскими казацкими полками в XIX веке. Полковник известен своим участием в строительстве крепостей и населённых пунктов на Слобожанщине и защитой от татарских нападений.

История улицы начинается в XIX веке, когда она называлась Мало-Немецкая. В 1894 году ее переименовали в Донец-Захаржевскую, позже — в 1936 году на переулок Фрунзе. Во время немецкой оккупации Харькова старое название восстановили, но после освобождения города вернули имя Фрунзе. Окончательное современное название Донца-Захаржевского появилось в 1950-х годах.

Архитектура улицы

На улице сохранилось несколько памятников архитектуры. Дом № 2 – доходный дом 1905 года. Сейчас в нем размещается банк. Дом № 5 – жилой доходный дом XIX века, реконструированный в 1911. Дом № 6 – типография 1908 года.

Дом №2 на самой короткой улице города. Фото: Wikipedia

Дом №5. Фото: Wikipedia

Вид дома №6. Фото: Wikipedia

В 1930-х рядом, на месте дома №8, построили новый корпус для книжной фабрики им. Фрунзе. Сама фабрика сейчас переехала по другому адресу. Ранее на улице стоял жилой дом № 7, также памятник архитектуры, который впоследствии снесли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о самой большой деревне Украины.