Надвигается мороз до -15? Какой будет погода в Днепре на этих выходных

На этих выходных, 21-22 февраля, в нескольких областях Украины ожидаются сильные ночные заморозки, в том числе и Днепре. Но уже со следующей недели в страну придет долгожданное потепление.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 21 февраля, ночью температура в Днепре снизится до -7…-9 градусов, осадков не ожидается. Днем столбики термометра покажут 0…+2 градуса, на протяжении дня погода будет облачной.

Погода в Днепре на 21 февраля

А в ночь на воскресенье, 22 февраля, ударят морозы до -13…-15 градусов, однако днем температура останется комфортной, синоптики прогнозируют 0…-2 градуса. Значительных осадков не прогнозируют из-за влияния антициклона.

Погода в Днепре на 22 февраля

Сайт Ventusky передает немного другой прогноз. Согласно данным, в ночь на субботу в Днепре ночной мороз составит -8 градусов, а в ночь на воскресенье ожидается всего -5 градусов. Уже со вторника, 24 февраля и до пятницы, 27 февраля, температура станет "плюсовой".

Погода в Днепре на 21-22 февраля

Прогноз на сайте Weather подтверждает, что с понедельника, 23 февраля, мороз спадет и вернется снег, который будет сменяться дождем.

Погода в Днепре до конца февраля 2026

