Насувається мороз до -15? Якою буде погода у Дніпрі на цих вихідних

Опадів у вихідні не очікується

Цими вихідними, 21-22 лютого, у кількох областях України очікуються сильні нічні заморозки, у тому числі й Дніпрі. Але вже з наступного тижня у країну прийде довгоочікуване потепління.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 21 лютого, вночі температура у Дніпрі знизиться до -7...-9 градусів, опадів не очікується. Вдень стовпчики термометра покажуть 0…+2 градуси, упродовж дня погода буде хмарною.

Погода в Дніпрі на 21 лютого

А в ніч на неділю, 22 лютого, вдарять морози до -13...-15 градусів, проте вдень температура залишиться комфортною, синоптики прогнозують 0...-2 градуси. Значних опадів не прогнозують через вплив антициклону.

Погода в Дніпрі на 22 лютого

Сайт Ventusky передає дещо інший прогноз. За даними, у ніч на суботу в Дніпрі нічний мороз становитиме -8 градусів, а в ніч на неділю очікується лише -5 градусів. Вже з вівторка, 24 лютого і до п’ятниці, 27 лютого температура стане "плюсовою".

Погода в Дніпрі на 21-22 лютого

Прогноз на сайті Weather підтверджує, що з понеділка, 23 лютого, мороз спаде, а повернеться сніг, який змінюватиметься дощем.

Погода у Дніпрі до кінця лютого 2026

