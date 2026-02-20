Грибок, щербатая плитка и двери настежь: как выглядит сейчас легендарное место отдыха в Тернополе (видео)

В девяностых это место было переполнено посетителями

В сети обнародовали кадры, на которых можно увидеть, в каком состоянии сейчас находится известная общественная сауна "Чайка" в Тернополе. Несмотря на солидный возраст и многочисленные изменения за десятилетия, заведение до сих пор остается популярным среди местных жителей.

Горожане бурно обсуждают состояние сауны. "Телеграф" собрал самые интересные из комментариев.

"Чайка" принадлежит к старым коммунальным оздоровительным объектам города — ее построили еще в советское время как общественную баню. После провозглашения независимости Украины сауну передали в структуру КП "Эней", и она осталась в коммунальной собственности общины.

На видео заметно, что помещение фактически не обновлялось с советского периода: плитка местами повреждена, дверцы не закрываются должным образом, а потолок покрыт грибком. Впрочем, несмотря на техническое состояние, заведение и сейчас посещают немало людей.

Один из подписчиков объяснил, что баня крута тем, что там уникальный очень насыщенный и мощный пар, который обеспечивает отдельная котельная. В домашних условиях такого пара не сделаешь.

Другой комментатор рассказал, что в 90-е это заведение было переполнено посетителями. Каждая компания коллег раз в неделю туда ходила.

Житель Тернополя написал, что сейчас это больше похоже на морг, чем на баню, и получил ответ, что в морге чище.

Большинство людей возмущались из-за грибка и плесени, которые очень вредны для здоровья. Комментаторы употребляли такие слова как ужас и беспорядок, а некоторые даже перешли на нецензурную брань.

Более терпеливых интернет-пользователей рассмешило выражение "венецианская штукатурка". Так автор видео назвал грибок на потолке.

