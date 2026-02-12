Есть даже беспроводные зарядки: где в Украине курсирует поезд в один вагон (фото)

Пассажиры рассказывают, что в вагоне тепло и удобно

В Украине есть региональный поезд из одного пассажирского вагона второго класса. Он осуществляет рейсы из Рокитного Ровенской области во Львов с 22 января.

Выглядит этот поезд очень современно и круто. Единственное замечание пассажиров – высокие цены, пишет местное издание Сарны News.

Поезд №850/851 оснащен удобными сиденьями, полками для багажа и столиками, а также системой кондиционирования воздуха. В вагоне предусмотрены USB-разъемы для подзарядки устройств и беспроводные зарядные панели для гаджетов.

По словам пассажиров, поезд удобный, теплый и чистый. В нем много мест для багажа, света и воздуха. Однако, по мнению людей, цена на проезд слишком высока.

Внутри вагона регионального поезда Рокитное – Львов. Фото: Сарны News

Продолжительность поездки с начальной до конечной станции – более шести часов. Стоимость билета из Сарн во Львов составляет около 270 гривен.

За билет из Рокитного в Сарны нужно заплатить 158 гривен, при этом время поездки составляет 49 минут. Из Клесова в Сарны можно добраться за 150 гривен и 23 минуты.

Отметим, что в поезде №850/851 действуют скидки на билеты для льготных категорий: студентов, детей и людей с инвалидностью.

Купить билеты можно в приложении или на сайте "Укрзализниці".

Ранее мы рассказали, почему в поездах "Укрзализныци" туалеты часто закрывают перед прибытием на станции и во время стоянок. В новых поездах закрытие туалетов во время стоянок не обязательно.