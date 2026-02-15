Сколько реально стоит проезд в электричке и почему билеты подорожали: ответ Укрзализныци

4/5 подвижного состава пригородных поездов было изготовлено еще в СССР

Старые и страшные электрички часто остаются единственным и доступным транспортом для многих пассажиров. В каком состоянии находится пригородный подвижной состав и когда мы увидим современные вагоны — "Телеграфу" ответили в Укрзалицныце.

Что ответили в компании

В "Укрзализныце" сообщили, что средний возраст электро- и дизельных поездов — 42 года, а износ достигает 92%. Около 80% пригородных составов были произведены еще во времена СССР. Парк остается разнородным: на линиях работают 15 серий электропоездов и 10 серий дизельных.

При этом компания продолжает капитально ремонтировать подвижной состав. В 2025 году обновили 102 вагона электропоездов, а с 2021 года — 482 вагона. Такие ремонты позволяют продлить срок службы поездов на 10-15 лет и обновить интерьер: установить розетки для зарядки устройств, новые сиденья и элементы безбарьерной инфраструктуры.

Ответ "Укрзализници" на запрос

С 1992 года было построено более 50 составов пригородного сообщения, в том числе современные дизель-поезда ДПКр и рельсовые автобусы PESA, работающие на региональных маршрутах.

Несмотря на войну и регулярные атаки на инфраструктуру, в 2026 году компания планирует капитально отремонтировать 14 восьмивагонных электропоездов, а также обновить 7 поездов PESA и 4 дизель-поезда ДПКр. Кроме того, продолжаются переговоры с международными партнерами относительно возможного обновления пригородного парка — на данный момент просчитываются потребности и затраты.

Пригородные электрички в минусе

Себестоимость одной поездки в пригородных электричках превышает 300 грн, тогда как средняя стоимость билета для пассажира составляет около 15 грн. Средняя длина поездки в 2025 году составляет 46 км, а ее реальная себестоимость — более 300 грн в зависимости от региона. Разницу между реальной стоимостью перевозки и ценой билета компания фактически покрывает за свой счет. Об этом сообщил директор филиала "Пригородная пассажирская компания" Иосиф Борнак.

Стоимость билета покрывает лишь около 5% фактических затрат, поэтому компания рассматривает это направление прежде всего как выполнение социальной функции.

Пригородская электричка в Украине

По итогам 2025 года убытки от пригородных перевозок составили около 10 млрд грн.

И если в дальнем сообщении еще остаются прибыльные маршруты, то пригородные рейсы полностью убыточны.

Отдельной проблемой остается финансирование перевозок льготников. В пригородных поездах действуют 14 категорий пассажиров с правом на льготный проезд, и они составляют 30–40% от общего числа пассажиров.

При этом компания получает компенсацию лишь примерно за 40% фактических затрат на перевозку льготников. Крупные города — Киев, Львов, Днепр и Одесса — либо компенсируют минимальные суммы, либо вовсе не возмещают расходы.

Вагоны украинских электричек

Сложная ситуация и с подвижным составом. Средняя стоимость капитального ремонта одной электрички составляет 100-120 млн грн. При нынешних темпах обновления полная модернизация парка займет около 10 лет, после чего части поездов снова потребуются повторные ремонты.

На 2026 год "Укрзализныця" планирует отремонтировать два дизель-поезда на Львовском и Запорожском ремонтных заводах, продолжить программу с Киевским электровагоноремонтным заводом (минимум 10 электропоездов), а также капитальный ремонт рельсобусов Pesa.

Приоритетом станет обновление дизель-поездов из-за рисков обстрелов и перебоев с электроснабжением, так как они являются более гибким решением для неэлектрифицированных участков и периодов блэкаута. В то же время враг прицельно атакует железнодорожную инфраструктуру, в частности пригородный подвижной состав, что влечет за собой дополнительные убытки.

Несмотря на финансовые потери, компания продолжает выполнять социальную функцию — обеспечивает утренние и вечерние перевозки пассажиров, даже если в отдельных вагонах едут всего 3-5 человек.

Последние изменения для "электричек"

С 3 февраля "Укрзализныця" повысила стоимость проезда в ряде пригородных поездов. В частности, подорожание коснулось электричек в Киевской области, а также городской электрички Киева. Цена билета выросла с 15 до 22 грн, что составляет примерно 47% повышения.

Аналогичный рост произошел и в городской электричке столицы — стоимость проезда также подняли с 15 до 22 грн.

Отныне к стоимости билета добавляется фиксированный комиссионный сбор в размере 7 грн, независимо от направления или протяженности маршрута. Например, если билет из Казатина в Винницу стоит 40 грн, с учетом сбора пассажир заплатит 47 грн.

Право на бесплатный проезд в электричках имеют:

пенсионеры по возрасту (при наличии удостоверения);

участники боевых действий, в частности участники АТО/ООС и защитники Украины;

лица с инвалидностью I-III групп и дети с инвалидностью;

один сопровождающий лица с инвалидностью I группы или ветерана войны;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1 и 2 категорий и пострадавшие дети;

дети из многодетных семей, сироты и дети, лишенные родительской опеки;

родители военнослужащих, которые погибли, пропали без вести или умерли во время службы;

участники и партизаны Второй мировой войны, ветераны МВД, СБУ, ГСЧС.

Ученики и студенты имеют право на 50% скидку на пригородные перевозки при наличии соответствующего билета. Дети до 6 лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места.

