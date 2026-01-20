Всего три материала и в комнате сразу станет теплее: чем утеплить окна

Легкий способ сделать комнату уютнее этой зимой

Зимой из окон часто дует холод, из-за чего в комнате падает комфортная температура. Есть простой способ сделать комнату теплее без ремонта.

Чтобы утеплить окно, используют три рулонных материала, которые укладывают под подоконником и вдоль нижней части рамы. О методе подробно написали в "1 минута".

Как быстро сделать комнату теплее без ремонта

Первый материал – уплотнительная лента из поролона или резины. Она закрывает щели между подоконником и рамой, блокируя холод. Лента недорогая, легко клеится, но важно подобрать правильную толщину: слишком тонкая не поможет, а слишком толстая будет мешать закрывать окно.

Как утеплить окна. Фото: Факты

Второй материал – фольгированная теплоизоляционная подкладка. Ее кладут под подоконник или вдоль рамы изнутри. Фольга отражает тепло обратно в комнату, а пеноматериал уменьшает потери через холодную поверхность.

Третий материал – прозрачная термопленка для окон. Ее наклеивают по периметру рамы и прогревают феном. Пленка создает воздушную камеру, которая удерживает тепло и уменьшает сквозняки.

После установки всех трех элементов эффект заметен сразу — сквозняки исчезают, а температура в комнате повышается на 2–3 градуса. Важно устанавливать материалы аккуратно, без зазоров и перекосов. Именно от качества монтажа зависит эффект, а не от цены рулонов.

