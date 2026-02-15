Возьмите это на кухне и наденьте на сапоги. Украинка показала способ победить гололед за 20 грн (видео)

Это гениально, просто и дешево

После непродолжительных дождей зима скоро снова превратит тротуары в каток. Если коммунальщики не спешат посыпать дорожки песком, вы можете взять безопасность в свои руки… точнее — на свои ноги.

Соцсети покорил способ, который звучит странно, но работает на все сто. Украинка в блоге Инстаграм ddstep.in.ua показала дешевую альтернативу дорогим ледоступам.

Как не поскользнуться на льду

Просто загляните на кухню. Оказывается, обычные металлические скребки (сетки) для мытья посуды — это идеальная антискользящая система для вашей обуви. Все максимально просто: возьмите две новые металлические сеточки и натяните их прямо поверх носка вашей обуви. Благодаря своей эластичности они плотно фиксируются на ботинке.

Как это работает

Эффективность этого лайфхака основана на прочном "железном сцеплении": тонкие металлические волокна буквально впиваются в лед, обеспечивая устойчивость. При этом решение обходится очень дешево — пара обычных скребков стоит в разы меньше профессиональной экипировки и уж тем более дешевле визита к травматологу. На маркетплейсах стоимость кухонных вещиц стартует в среднем от 20 грн.

Использовать такую защиту проще простого: надеть и снять ее можно за несколько секунд, особенно перед самым скользким участком дороги. Пусть выглядит это не слишком модно, зато походка становится уверенной, а падения на льду остаются в прошлом. Также ранее мы писали, как сделать ботинки шипованными.