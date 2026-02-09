Почему куриц в магазинах всегда продают без головы. Об этих трех причинах вы точно не задумывались

Есть простое объяснение, почему курицу всегда кладут на прилавок "изувеченной"

В современных магазинах, супермаркетах и даже на рынках курицу всегда продают тушками — без головы, лап и внутренних органов. Все уже настолько к этому привыкли, что даже не возникает вопрос: почему так. Однако, этому есть три вполне логические причины.

"Телеграф" рассказывает, почему куриц практически всегда продают без лишних "запчастей".

Курицы на прилавке без головы — почему?

Оказалось, что есть три простые и логические причины, почему тушки птицы продают выпотрошенными и без головы, пишет Inspection Canada. И это не только про эстетический вид, а сочетание гигиены, логистики и экономики.

Гигиена

Считается, что голова и лапы — это самые "грязные" части курицы. Именно там могут скапливаться бактерии, которые в итоге могут привести к порче всей тушки. Удаляя голову и лапы еще на этапе производства, снижается риск заражения и порчи мяса птицы. Также голова, лапы и внутренности портятся значительно быстрее, чем грудка или бедра, поэтому их удаляют для более продолжительного хранения.

Петух и курица. Фото: https://village-life.biz/

Логистика

Здесь логический вопрос — зачем производителю платить за перевозку и доставку того, что большинство потребителей и так выбросит в мусор? Кроме того, логично, что в одну коробку помещается больше тушек, если они без лишних "запчастей". Также лапы и голова добавляют ощутимый процент веса, а транспортировка "полезного" веса обходится дешевле.

Экономика и спрос

Согласитесь, что вы скорее купите готовую к приготовлению курицу, чем ту, с которой еще придется заморочиться, удаляя голову и лапы. К тому же, многим людям с эстетической точки зрения неприятно видеть "лицо" еды перед тем, как отправить ее в духовку. Так что экономика простая — быстрее купят готовую к запеканию курицу, а не птицу с головой и лапами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему хек в магазинах всегда без головы. Посмотрите на эти фото и вы все поймете.