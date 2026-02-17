Піймати та з'їсти облизня: что значит это выражение и зачем так говорят в Украине

Высказывание встречается в украинской литературе, и в зависимости от значения имеет разные синонимы

"Піймати облизня" может каждый, но не все знают о значении этого украинского фразеологизма. Основное значение — потерпеть неудачу. Используется также и в смысле – ожидания не сбылись.

"Телеграф" расскажет, что такое "облизень" о котором говорится во фразеологизме, какие синонимические выражения и как правильно применять его в живом украинском языке.

"Облизень" действительно существует

В толковом словаре украинского языка облизень фигурирует как отдельное слово. Означает отказ при ухаживании, сватовстве или любой просьбе. Поэтому из этого следует еще одно значение выражения "піймати облизня" — получить отказ во время сватовства или ухаживания. Интересно, что облизень фигурирует еще в одном фразеологизме – "їсти облизня". Значит, облизываться на что-то, смотреть на желаемое, но недоступное.

Синонимы к "піймати облизня"

Фразеологизм "піймати облизня" имеет несколько похожих по значению выражений — зазнати фіаско, залишитися з пустими руками чи з носом, ухопити шилом патоки, сісти в калюжу. Они синонимичны в значении потерпеть неудачу. Если речь идет об отказе во время сватовства, то можно использовать выражение – отримати гарбуза.

Примеры употребления выражения "піймати облизня"

"Думав Лис поживитися легко, та й піймав облизня перед усіма" (Іван Франко "Лис Микита").

Хотів без черги пройти — та піймав облизня.

Думали, що їм усе пробачать, а вийшло навпаки — облизня піймали.

