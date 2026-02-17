От сильных морозов до существенного потепления за несколько дней: когда на Полтавщине резко изменится погода

Температура может подскочить на 20 градусов

Погода в Кременчуге в ближайшую неделю ожидается теплой, почти без дождей. Однако уже в конце февраля синоптическая ситуация изменится и сильные морозы возобновлятся. Хотя в начале марта снова будет потепление.

Как будет колебаться температура в Полтавской области до 9 марта, спрогнозировали в "Meteo ". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

Морозы в конце февраля

Последняя неделя февраля начнется с настоящей зимней погоды. В период с 24 по 27 февраля ожидается существенное понижение температуры воздуха. Ночью столбики термометров могут опускаться до -10 °C, а днем температура будет держаться в пределах -5…+3 °C. Также прогнозируются снегопады и мокрый снег, что может привести к гололедице на дорогах и тротуарах.

Уже с 28 февраля синоптическая ситуация начнет меняться. Морозы будут постепенно отступать, ведь дневная температура повысится до +2 °C, а ночью будет держаться в пределах -3 °C.

Резкое повышение температуры в начале марта

С первых дней марта погодные условия изменятся значительно ощутимее. Уже 1-3 марта дневная температура поднимется до +4…+6 °C, а ночные показатели будут оставаться чуть выше нуля или близки к нему. В этот период прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

Наиболее резкое потепление ожидается во второй половине первой мартовской недели. По предварительным прогнозам, 6-8 марта воздух днем может прогреться до +8…+12 °C. В то же время, периодически будут идти дожди.

Когда ожидается похолодание и потепление в Полтавской области. Фото: Мeteo

