Сгоревшие этажи и дыра в стене: как сейчас выглядит дом в Харькове после прилета "шахеда"

После удара огонь охватил сразу несколько этажей

В Салтовском районе Харькова, где 3 февраля был прилет вражеского "шахеда" в жилом пятиэтажный дом, спасатели все еще проводят ликвидацию последствий обстрела. Значительную часть выбитых окон уже заделали, нона верхнем этаже еще проводят разбор завалов.

Что нужно знать:

Обстрел пришёлся на район плотной жилой застройки без военных объектов

Ян Доброносов показал фотографии и видео, сделанные у пострадавшего дома 4 февраля

Коммунальные службы и волонтёры помогают заделать окна и сохранить тепло в квартирах

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте удара и показал, как выглядит жилой дом после атаки. На фото и видео видно, что на месте работает спецтехника, а также спасатели.

Днем 3 февраля россияне нанесли удар по району плотной жилой застройки, где нет ни одного военного объекта. В результате прилета "шахеда" огонь охватил со 2 по 5 этаж многоквартирного дома.

Последствия удара по Харькову. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о 7 пострадавших: 5 женщинах и 2 мужчинах – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию. Одна 85-летняя женщина была госпитализирована.

Последствия удара по Харькову. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Синегубов сразу после обстрела отмечал, что на место происшествия будут привлечены коммунальные службы и волонтеры для закрытия оконных проемов, чтобы сохранить тепло в уцелевших квартирах, ведь на улице -20 градусов.

Последствия удара по Харькову. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что происходит в Харькове после наибольшего удара по энергетике в 2026 году.