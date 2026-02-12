Касается всех потребителей газа: почему в новых счетах появились изменения

Заплатить за газ можно пятью способами

Новые счета за январь 2026 уже сформированы. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставила уточнение об их оплате.

"Телеграф" расскажет, что изменится для украинцев, пользующихся газом. Стоит отметить, что "Нафтогаз" предупреждал: сейчас счета доступны для оплаты онлайн. Если кто-то ожидает бумажную квитанцию, то она поступит по почте после 20 числа.

Украинским гражданам посоветовали переходить на онлайн. Такие услуги не только способствуют сохранению бумажных ресурсов, но существенно оптимизируют взаимодействие между поставщиками услуг и их клиентами. В качестве примера можно обратиться к уже озвученной информации: сегодня только двенадцатый день месяца, а оплата через интернет уже доступна. Если же пользоваться привычным методом доставки бумажных счетов через "Укрпочту", придется подождать по меньшей мере еще десять суток.

Как заплатить за газ

Приложение для мобильных устройств " Куб ". Этот инструмент служит не только для осуществления платежей, но и позволяет отправлять показания счетчиков, сверять объемы потребленного газа и просматривать разнообразную справочную отчетность по топливу.

Персональное пространство клиента, расположенное на портале my.gas.ua. Функционал его использования столь же широк. Можно как передать данные счетчиков, так и рассчитаться за услуги, получить нужные подъемники, мониторить фактическое использование газа и получать оперативные уведомления от поставщика.

Не теряют актуальности и активно используются сегодня чат-боты GASUA – один функционирует в мессенджере Telegram, другой – в Viber.

Кроме того, расчет за распределение газа доступен на сайте gas.ua, если ввести номер своего счета.

Сколько нужно платить за газ

По состоянию на начало 2026 года цены для рядовых граждан остались неизменными. "Нефтегаз Украины" удержал цену за кубометр на отметке 7,96 гривны. Этот ценник гарантированно будет действовать по крайней мере в течение февраля, марта и апреля.

Информация о сохранении фиксированной цены размещена на официальном ресурсе поставщика. Поскольку действует запрет на повышение стоимости коммунальных услуг во время военного положения, старая расценка на газ должна сохраниться и после того, как отопительный сезон закончится, то есть с 1 мая.

Важно помнить, что клиенты рассчитываются не только за фактически потребленный объем топлива, но и услуги его доставки. Вот здесь, начиная с января 2026 года, сумма в платежках, касающаяся транспортировки, могла испытать корректировки.

