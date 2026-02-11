В Харькове прогнозируют несколько дней непрерывных осадков: когда резко изменится погода

В городе, вероятно, будет гололедица из-за дождей и небольших морозов

В Харькове в ближайшие недели прогнозируют неустойчивую и влажную погоду с длительными осадками. Синоптики сообщают, что после нескольких относительно сухих дней, в город придет потепление вместе с дождями. Чуть позже "минусы" вернутся, но осадки не закончатся.

Ночью 11 февраля в Харькове было больше всего холоднее за этот период. В течение следующих дней, до 22 февраля, не прогнозируется сильных морозов, по данным "Meteofor".

Прогноз погоды для Харькова

В начале периода погода будет оставаться преимущественно облачной, но без осадков. Температура будет колебаться от примерно -3 градусов днем 11 февраля до постепенного потепления до +2 градусов 12 февраля. Ночью при этом будут держаться морозы до -17…-8 °C.

Уже с 13 февраля погодная ситуация станет существенно меняться. В город придут длительные осадки в виде дождя, периодически переходящего в мокрый снег. Дневная температура будет держаться на уровне +2…+4°C, что будет способствовать таянию снега и образованию слякоти. Осадки могут быть неинтенсивными.

Погода в Харькове по 22 февраля. Фото: Метеофор

Следующая неделя, ориентировочно с 16 по 22 февраля, станет наиболее влажной. Осадки прогнозируются практически каждый день. 16 февраля ожидается дождь при температуре около +5 °C, после чего температура постепенно снизится до -4…-2 °C. Поэтому дожди начнут переходить в снег. Ночью температура будет держать около -6…-3 °C, что будет способствовать подмерзанию воды на дорогах и тротуарах.

