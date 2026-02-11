Киев накроет волна морозов и осадков: когда именно

Не успеет Киев прогреться, как уже мчатся новые "минусы"

В Киеве в течение 10 дней ожидается кратковременное потепление, которое быстро сменится похолоданием. После относительно мягкой погоды столицу покроет волна морозов, из-за которой температура воздуха может опуститься до -14 градусов.

Самые низкие "минусы" прогнозируются в начале следующей недели, по данным "Погода.Мета". Вместе с ними могут прийти и затяжные осадки в виде дождя и снега, как сообщили в "Meteofor".

Когда февраль снова покажет свой характер в столице: прогноз погоды до 20 февраля

Как спрогнозировали в первом ресурсе, в среду, 11 февраля, в Киеве будет облачно без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит около 0°C, а ночью столбики термометров опустились до -11 °C. Уже на следующий день, 12 февраля, ожидается незначительное потепление: днем температура поднимется до +1 °C, а ночью будет держаться около 0 °C.

Подобная температура сохранится и в течение 13-15 февраля. Вероятность осадков в этот период будет оставаться невысокой.

Уже с понедельника, 16 февраля, в Киеве начнет ощущаться приход более холодного воздуха. Температура днем будет около +1 °C, однако ночью резко снизится до -7 °C. После этого похолодание будет только усиливаться.

Самые ощутимые морозы ожидаются во вторник и среду, 17-18 февраля. В дневные часы температура снизится до -7 °C, а ночью может опуститься до -11…-14 °C. Именно этот период, по всей вероятности, будет пиком сильнейшего похолодания.

Во второй половине недели сильные морозы начнут постепенно ослабевать, однако зимняя погода сохранится. В четверг, 19 февраля, в течение суток прогнозируют около -6…-7 °C, а в пятницу, 20 февраля, температура днем может подняться до -1 °C, в то же время ночью — опуститься до -8 °C. В этот день возможен дождь.

Что прогнозируют в других ресурсах

По прогнозу других, 11 февраля в городе ожидается снег при температуре около -1 °C днем и до -10 °C ночью. Уже 12-13 февраля произойдет небольшое потепление – температура поднимется до +2…+3 °C, существенных осадков не прогнозируют. Однако в выходные 14-15 февраля погода станет более влажной: ожидаются дожди и мокрый снег, а температура будет держаться около +1…+2 °C.

С начала новой недели в столице станет холоднее. 16 февраля температура снизится до -1 °C днем и до -6 °C ночью. Во вторник и среду, 17-18 февраля, похолодание усилится — днем ожидается около -5 °C, ночью до -9 °C. В этот период местами возможен снег

В конце недели, 19-20 февраля, морозы сохранятся. Температура днем составит от -4 до -2 °C, ночью — до -10…-8 °C, возможен снег.

