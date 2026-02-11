Відлига чи ілюзія весни? Яка буде погода в Одесі до кінця лютого

Прогнозують м’які ночі та денні "плюси"

Після хвилі холоду в Одесі настануть відносно м'які дні. І хоч не варто чекати морозів, справжня весна у лютому ще не настане — зима нагадає про себе прохолодними ночами.

Що варто знати

Після піку холодів в Одесу повертається відносна відлига

Сильні нічні морози відступають, поступившись місцем показникам близько нуля

Друга половина лютого буде вологою та хмарною

Одеса вже пережила сильні морози на початку лютого — на півдні вони були м'якші, ніж у центральних чи північних регіонах. За прогнозами ventusky, найближчими днями в місті переважатиме плюсова температура вдень, з максимумами близько +4…+6 °C, а вночі температура триматиметься вище нуля або трохи нижче.

Погода в Одесі на 12 лютого. Фото: ventusky

Нічна температура значно рідше опускатиметься нижче нуля. Це означає, що серйозних морозів, як у глибокій зимі, вже не прогнозують.

Переважатиме хмарна погода з проясненнями, інколи можливі невеликі дощі або мряка, особливо у середині та другій половині тижня. Дощливі періоди та мокрий сніг — не рідкість у лютому, коли повітря вже не так холодне, а атмосферні фронти більш активні.

Погода в Одесі на 20 лютого. Фото: ventusky

з 12 лютого в Одесі температура повітря здебільшого буде вище нуля вдень, морози становитимуть скоріше короткими або зовсім незначними, а погода — переважно хмарною з можливими дощами або мрякою до кінця місяця

Раніше "Телеграф" розповідав, що Київ накриє хвиля морозів та опадів. Дізнайтеся, коли саме.