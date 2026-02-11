Цветов будет мало: интересные идеи подарков жене на День святого Валентина

В праздник всех влюбленных порадуйте любимую классным подарком

В субботу, 14 февраля, отмечается романтический праздник День влюбленных. В это время принято радовать любимых подарками и поздравлениями, так что самое время подготовиться к празднику. Помните, что букета цветов будет мало — если есть возможность, купите хороший подарок любимой жене.

"Телеграф" рассказывает об идеях самых интересных, практичных и романтичных подарков, которые точно понравятся вашей жене или девушке.

Что подарить на День влюбленных?

Романтичные подарки

Сюда можно отнести романтическое свидание-сюрприз. Например, ужин в ее любимом ресторане; прогулка в место, которое имеет для вашей пары особенно значение; поход в кино или театр; индивидуальная дегустация вина и сыра.

Также подойдет в качестве романтического подарка парная фотосессия в стиле Love Story. Договоритесь об этом заранее и предупредите любимую, чтобы она подготовилась.

Хорошим подарком станут украшения с "символом". Например, кулон, браслет или кольцо с гравировкой, которая будет понятна только вам двоим.

Альбом воспоминаний — закажите красиво оформленную фотокнигу с вашими совместными кадрами за последний год или важными событиями за время, что вы вместе.

Практичные подарки

Гаджеты для красоты — стайлер для волос, ультразвуковая щетка для лица или массажер для шеи/ног. Можете напрямую спросить, какой прибор она хотела бы, или сделайте сюрприз.

Хорошим практичным подарком станут классические гаджеты, типа, беспроводные наушники, электронная книга, повербанк или новый смартфон.

Также сюда можно отнести полезные бытовые вещи для уюта дома. Хорошим вариантом станет теплый халат/пижама, ароматические свечи/лампы, "утяжеленное" одеяло для крепкого сна или шелковое постельное белье.

Еще один вариант — подписки на ее любимые сервисы, например сервис книг, музыки или онлайн-кинотеатра.

Интересные подарки для души

Чтобы проявить заботу о любимой жене, подарите ей то, на что она вечно жалеет денег сама себе. Хорошие варианты: сертификат на массаж, флоатинг или полноценную SPA-программу на весь день, набор эксклюзивной парфюмерии, курсы или мастер-классы по ее интересам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда начинается Масленица и что нельзя делать во время празднования. Это не только о блинах и варениках.