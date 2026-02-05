Вы этого не знали: вот настоящая причина, почему самолет не взлетит без пепельницы в туалете

Наличие этого предмета на борту современных лайнеров является обязательным требованием авиационных властей, стремящихся минимизировать риск возгорания

Большинство авиакомпаний в мире запрещают пассажирам курить на борту самолетов. Об этом постоянно напоминают при посадке и в течение полета. Однако особо внимательные могут заметить, что в туалетах воздушного судна есть небольшие встроенные пепельницы.

Но зачем они нужны, если курить нельзя? Об этом расскажет "Телеграф".

Согласно стандартам США, каждое воздушное судно должно иметь автономные съемные пепельницы у входа в туалеты, независимо от действующего запрета на курение. В случае неисправности этих элементов, их необходимо отремонтировать или заменить в течение 72 часов. Если туалеты не оборудованы этими устройствами, то использование самолета запрещено.

Пепельница в самолете

Почему авиация не верит пассажирам в слово

Курение на борту самолета строго запрещено, а вот авиационные власти признают, что запрет не гарантирует 100% послушания пассажиров. Их ставят, чтобы предотвратить пожар во время полета. Если пассажир возьмет в руки сигарету и будет курить, он должен выбросить окурок в безопасное место.

Запрет на курение в самолетах

С этим вопросом в свое время уже обращались в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Там ответили, что пепельница у входа в туалет — это вынужденная мера безопасности. В ведомстве пояснили, что при наличии такого удобного места нарушивший правила пассажир сможет безопасно потушить сигарету.

Почему в самолете нельзя курить

Авиакомпании США начали запрещать курение во время полетов в 80-х годах, а британские – в 90-х. Одной из главных причин запрета была катастрофа бразильского авиалайнера. В 1973 году он загорелся на подлете к Парижу после трансатлантического рейса из Рио-де-Жанейро. В результате этой трагедии погибли 123 пассажира. Пожар на борту возник именно из-за окурка в мусорном баке.

Катастрофа Boeing 707 под Парижем

Ранее "Телеграф" писал, зачем локомотивам тонны песка в пути.