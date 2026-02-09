Морозы отступают: какой будет погода в Днепре на 14 февраля и когда ждать "плюс"

Синоптики назвали день, когда наступит стойкая оттепель

Морозы в Днепре начнут отступать уже на этой неделе, а подлинное потепление синоптики прогнозируют с 12-13 февраля. Весенней погоды пока ждать не стоит, но видны намеки на теплое время.

Что следует знать

В ближайшие сутки в Днепре сохранится морозная погода без осадков с ночным понижением температуры до –12 °C

Начиная со среды, холод начнет отступать, а уже в четверг столбики термометров пересекут отметку в +2 °C

В конце недели ожидается окончательная оттепель до +5 °C и солнечная погода

По данным ventusky, завтра, 10 февраля, мороз не отступит — ночью воздух опустится до -12 °C, а днем столбики термометров поднимутся до примерно — 5 °C, без осадков под влиянием антициклона.

Погода в Днепре на 10 февраля. Фото: ventusky

В среду, 11 февраля, холод будет постепенно ослабевать и днем температура будет держаться в пределах –2 °C, что уже ощутимо мягче, чем в первые дни недели.

Погода в Днепре на 11 февраля. Фото: ventusky

На 12 февраля прогнозируют настоящее смягчение. Утром будет до -2 °C, а днем уже плюсовые +2 °C. Это заметный переход к более комфортной погоде.

Погода в Днепре на 12 февраля. Фото: ventusky

Далее, 13 февраля, воздух в Днепре может прогреться до +4 °C днем, и это будет первый ощутимый "взлом" от устойчивых морозов до оттепели.

Погода в Днепре на 13 февраля. Фото: ventusky

14 и 15 февраля температура будет держаться в пределах +5 градусов. Дни будут солнечными и без осадков.

Погода в Днепре на 15 февраля. Фото: ventusky

