Солнце пригреет до +17 градусов. Названы два дня, когда будет теплее всего в феврале

"Минусы" отступят почти со всех регионов

Сильные морозы, которые уже накрывают Украину, не задержатся надолго. Ведь во второй декаде февраля некоторые области ожидает значительный "плюс".

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, 13 и 20 февраля украинцев ждет почти весеннее потепление. Заметим, что метеорологические данные постоянно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда и где будет теплее всего в феврале

В пятницу, 13 февраля, в Украине почти полностью отступят сильные морозы. Так, на западе и севере днем воздух прогреется до +3 градусов, на востоке — до +4 градусов. Центральные и южные регионы ожидает еще большее тепло от +7 до +11 градусов.

Погода в Украине 13 февраля. Данные: Ventusky

В пятницу, 20 февраля, холоднее всего будет на западе Украины, где даже днем столбик термометра будет показывать до -1 градуса. Однако на севере и в центральных областях воздух прогреется от +1 до +7 градусов. На востоке ожидается до +4 градусов. Теплую погоду прогнозируют южным областям, где столбик термометра поднимется до +17 градусов днем.

Погода в Украине 20 февраля. Данные: Ventusky

По данным weather.com, 13 и 20 февраля потепление до +15 градусов ожидается в Симферополе, до +8 градусов в Николаеве, до +10 градусов в Херсоне, до +6 градусов во Львове и до +4 градусов в Харькове. Киев также ждут "плюсы", однако лишь 13 февраля до +3 градусов.

Погода в Симферополе 11-21 февраля. Данные: weather.com

Погода в Херсоне 11-21 февраля. Данные: weather.com

Погода в Николаеве 11-21 февраля. Данные: weather.com

Погода в Харькове 11-21 февраля. Данные: weather.com

Погода в Киеве 11-21 февраля. Данные: weather.com

Погода во Львове 11-21 февраля. Данные: weather.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Харькове синоптики прогнозируют до -19 градусов.