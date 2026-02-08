В Харьков идут сильные морозы: синоптики сказали, когда будет до -19

Холод продержится недолго

В Харьков сновь идет сильное похолодание. Ожидается значительное снижение температуры — термометры могут показать до -17.. -19° ночью.

Что нужно знать:

Морозы ударят вновь 9 февраля, но продлятся всего несколько дней

Максимально температура упадет в один из дней ночью до -19

12 февраля уже ожидается потепление, температура будет 0.. +1 градус

Соответствующий прогноз публикует "Укргидрометцентр". По данным синоптиков, морозы нагрянут в город снова в понедельник, 9 февраля.

Температура воздуха ночью ожидается от -15.. до -17 градусов, а днем — от -10 до -12 градусов. Для сравнения, 8 февраля столбики термометров и днем и ночью держатся на уровне -2.. 0 градусов.

Погода в Харькове 9 февраля. Скриншот: "Укргидрометцентр"

Еще холоднее будет 10 февраля. Ночью температура опустится до -17.. -19 градусов. Днем все так же будет от -10 до -12 градусов.

Погода в Харькове 10 февраля. Скриншот: "Укргидрометцентр"

Затем 11 февраля днем будет теплее — до -5 градусов, но ночью температура будет держаться на уровне -16.. -18 градусов.

Погода в Харькове 11 февраля. Скриншот: "Укргидрометцентр"

А 12 февраля придет резкое потепление. Днем уже ожилается до +1. В ночное время будет до -9.

Погода в Харькове 12 февраля. Скриншот: "Укргидрометцентр"

По данным сайта Sinoptik.ua, 9 февраля ожидается до -14 градусов ночью и до -11 днем.

10 февраля синоптики прогнозируют до -18 ночью и до -11 днем. В среду, 11 февраля ночью ожидается до -16 в ночное время и до -5 днем. А 12 феварля ночью может быть до -10 градусов, в днем — 0.

Погода в Харькове. Скриншот: Sinoptik.ua

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украину накроют морозы до -22 градусов. Однако лютые "минусы" будут держаться недолго.