Никогда не храните их в холодильнике: фрукты, которые быстро портятся от холода

После похода в супермаркет большинство из нас почти автоматически раскладывают фрукты: часть ставит в холодильник, часть в вазу на столе. Кажется, так они точно сохранятся дольше.

Однако на практике многие замечают противоположный эффект: плоды быстро теряют вкус, становятся мягкими или начинают портиться раньше, чем ожидалось. Эксперт по уходу за домом и основатель компании Modern Maids Джастин Карпентер отмечает, что ошибка заключается в универсальном подходе, информирует "Express". Не все фрукты все равно реагируют на холод, и неправильное хранение может не только сократить срок их свежести, но и испортить текстуру и аромат.

По его словам, холодильник идеально подходит для ягод, винограда, яблок и цитрусовых. В холодной среде у них замедляются биологические процессы, приводящие к порче: уменьшается рост плесени, угнетается развитие бактерий и лучше сохраняется влага. Поэтому эти фрукты могут лежать несколько дней или даже недель без заметных изменений.

Вместо этого существует немало фруктов, для которых холодильник является настоящим врагом. Бананы, авокадо, персики, сливы, манго и ананасы происходят из более теплых климатических зон и нуждаются в комнатной температуре. Холод нарушает процесс их природного созревания: мякоть может стать водянистой или мучнистой, а вкус — тусклым и менее насыщенным.

Особенно чувствительны к низким температурам бананы. В холодильнике их кожура быстро темнеет, а сам плод теряет сладость. Авокадо, если положить его в холод недозрелым, может так и не дойти до нужной консистенции. То же касается косточковых фруктов — персиков и слив: вместо сочных и ароматных они становятся мягкими и безвкусными.

Помимо качества, правильное хранение важно еще и с точки зрения гигиены. Перезревающие или портящиеся фрукты привлекают мелких насекомых и создают благоприятную среду для бактерий. Особенно это заметно в теплое время года, когда даже несколько испорченных плодов могут повлечь за собой появление мошек на кухне.

Поэтому эксперты советуют перед хранением сортировать фрукты: отдельно уже созревшие и нуждающиеся в холоде, и отдельно те, которым нужно тепло. Такой простой подход позволяет не только продлить срок хранения, но и сохранить настоящий вкус, аромат и пользу продуктов.