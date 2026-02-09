Сонце пригріє до +17 градусів. Названо два дні, коли буде найтепліше в лютому

"Мінуси" відступлять майже з усіх регіонів

Люті морози, які вже накривають Україну, не затримаються надовго. Адже у другій декаді лютого деякі області очікує значний "плюс".

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, 13 та 20 лютого українців очікує майже весняне потепління. Зауважимо, що метеорологічні дані постійно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли та де буде найтепліше в лютому

У п'ятницю, 13 лютого, в Україні майже повністю відступлять сильні морози. Так, на заході та півночі вдень повітря прогріється до +3 градусів, на сході — до +4 градусів. Центральні та південні регіони очікує ще більше тепло від +7 градусів до +11 градусів.

Погода в Україні 13 лютого. Дані: Ventusky

У п'ятницю, 20 лютого, найхолодніше буде на заході України, де навіть вдень стовпчик термометра показуватиме до -1 градуса. Однак на півночі та в центральних областях повітря прогріється від +1 до +7 градусів. На сході очікується до +4 градусів. Найтеплішу погоду прогнозують південним областям, де стовпчик термометра підніметься до +17 градусів вдень.

Погода в Україні 20 лютого. Дані: Ventusky

За даними weather.com, 13 та 20 лютого потепління до +15 градусів очікується у Сімферополі, до +8 градусів у Миколаєві, до +10 градусів у Херсоні, до +6 градусів у Львові та до +4 градусів у Харкові. Київ також чекають "плюси", однак лише 13 лютого до +3 градусів.

Погода у Сімферополі 11-21 лютого. Дані: weather.com

Погода у Херсоні 11-21 лютого. Дані: weather.com

Погода у Миколаєві 11-21 лютого. Дані: weather.com

Погода у Харкові 11-21 лютого. Дані: weather.com

Погода у Києві 11-21 лютого. Дані: weather.com

Погода у Львові 11-21 лютого. Дані: weather.com

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Харкові синоптики прогнозують до -19 градусів.