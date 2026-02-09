Сильные морозы резко убегут из Харькова: когда потепление накроет город

Зима ослабит хватку уже на этой неделе

В ближайшие дни Харьков окажется под влиянием сильных морозов, которые сковывают улицы льдом и заставляют горожан доставать самую теплую одежду. Однако синоптики уже предупреждают о неожиданном повороте в погоде — температура начнет быстро повышаться.

За несколько дней температура с -20 градусов поднимется до +4 градусов и ниже 0 не опустится. Таким прогнозом погоды поделились в "Погода 33".

Харьков переживет температурный скачок

Холоднее всего будет в начале недели. Температура воздуха ночью опускаться примерно до -20…-16 градусов, а днем будет держаться на уровне -15…-12 градусов.

Начиная примерно с 11-12 февраля, погода постепенно начнет меняться. Морозы станут слабее, а температура поднимется до -7…-2 градусов днем и до -13 градусов ночью. Также возможен небольшой снег.

Наиболее заметные изменения ожидаются ближе к концу недели. Уже с 13-14 февраля воздух прогреется до 0…2 градусов днем и ночью, а впоследствии возможно дальнейшее потепление до +3…+4 градусов. Вместе с потеплением прогнозируются осадки — мокрый снег и дождь, что может привести к гололеду.

Погода в Харькове по 17 февраля. Фото: Погода 33

