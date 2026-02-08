После морозов ряд областей Украины накроет тепло до 17°C: названы даты

В некоторых областях Украины можно ожидать значительного потепления

После сильных морозов и осадков в Украину придет непродолжительное потепление. Уже 13 февраля местами термометры покажут до +17°C.

Зима постепенно сдает позиции, но еще не сказала своего последнего слова. Об этом свидетельствуют данные метеорологического сервиса Ventusky.

Что нужно знать:

Сильные холода начнут отступать с 11 февраля

Максимально температура воздуха поднимется до +17°C

Потепление коснется юга и запада Украины

Согласно данным синоптиков, потепление на территории Украины начнется с 11 февраля. А уже через два дня можно ожидать пика повышения температуры в южных и западных областях.

В частности, 13 февраля, теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха поднимется до +17°C.

Погода в Крыму 13 февраля

На Закарпатье в этот день столбики термометров покажут +12°C. Осадки не прогнозируются.

Погода в Закарпатье 13 февраля

А в Одесской и Херсонской областях тоже станет теплее. Там воздух прогреется до +11°C.

Погода в Одесской и Херсонской областях 13 февраля

Синоптики сайта Weather.com подтверждают общую тенденцию потепления на этих территориях Украины. Так, в Крыму 13 февраля ожидается до +9°C ночью и +16°C днем. Прогнозируется переменная облачность без осадков.

Погода в Крыму 13 февраля

В Одесской области с 12 по 14 февраля ночью прогнозируется от +2°C до +4°C. Днем термометры будут показывать +9°C. В эти дни будет облачная погода и возможны осадки в виде ливневых дождей.

Погода в Одесской области 13 февраля

На Закарпатье 13 февраля ожидается до +3°C ночью и +9°C днем. Небо будет затянуто облаками, но осадки не прогнозируются.

Погода в Закарпатье 13 февраля

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харьков идет сильное похолодание. Показатели термометров упадут до -17...-19°С ночью.