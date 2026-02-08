Россия атаковала Васильков под Киевом. Что это за город и почему на него нацелились (карта)

Украинские истребители нанесли россиянам большие потери

Российская армия снова атаковала город Васильков Киевской области. С начала полномасштабного вторжения оккупанты не оставляют попыток уничтожить находящуюся поблизости авиабазу Воздушных Сил ВСУ.

На аэродроме базируется 40 бригада тактической авиации "Призрак Киева". "Телеграф" расскажет об этом населенном пункте.

Где находится город

Васильков — город в Обуховском районе Киевской области, расположенный в 20 км юго-западнее Киева на реке Стугна. Центр Васильковской городской общины.

Почему россияне не оставляют Васильков в покое

На северной окраине города Васильков расположена воздушная база, основанная во время "холодной войны". Она является пунктом постоянной дислокации 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Василькове. Фото Википедия

События после широкомасштабного нападения России

24 февраля 2022 года началось российское вторжение в Украину, примерно в 5:10 аэродром получил ракетный удар, впрочем благодаря действиям старшего лейтенанта Вячеслава Радионова полный состав самолетов бригады был поднят в небо и не получил повреждений. В тот день аэродром бригады подвергся повторным ракетным ударам, но бригада защищала небо над Киевом и областью и сбила по меньшей мере 6 самолетов.

26 февраля 2022 года, около 0:30 вблизи Василькова силами бригады был сбит российский Ил-76 МД, однако часть десанта выжила и смогла высадиться в Василькове и его окрестностях. Аэродром подвергся сильному обстрелу, в результате чего на соседней нефтебазе произошел пожар, но к утру весь вражеский десант был уничтожен.

1 марта летчики бригады сбили 2 российских истребителя. 12 марта 2022 по аэродрому было выпущено 8 ракет, 1 ракета попала в состав с боеприпасами, в результате чего он был уничтожен. Впрочем, самолеты вероятно были перебазированы на запасной аэродром.

МиГ-21 возле проходного Васильковского колледжа Военно-воздушных сил Украины. Фото Википедия

За 18 дней войны, с 24 февраля по 12 марта бригаде удалось уничтожить не менее 20 вражеских самолетов.

15 июня 2022 года бригада отмечена почетным знаком "За мужество и отвагу".

24 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский во время участия в торжествах по случаю 33-й годовщины независимости Украины присвоил почетное наименование: 40 бригада тактической авиации "Призрак Киева".

Нарукавный знак 40-й бригады

