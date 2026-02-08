Після морозів низку областей України накриє тепло до 17°C: названі дати

У деяких областя України можна очікувати на значне потепління

Після сильних морозів та опадів в Україну прийде нетривале потепління. Вже 13 лютого місцями термометри покажуть до +17°C.

Зима поступово здає позиції, але ще не сказала свого останнього слова. Про це свідчать дані метеорологічного сервісу Ventusky.

Що потрібно знати:

Сильні холоди почнуть відступати з 11 лютого

Максимально температура підійметься до +17°C

Потепління зачепить південь та захід України

Згідно з даними синоптиків, потепління на території України почнется з 11 лютого. А вже за два дні можна очікувати на пік підвищення температури в південних та західних областях.

Зокрема, 13 лютого, найтепліше буде в Криму. Там температура повітря підійметься до +17°C.

Погода в Криму 13 лютого

На Закарпатті у цей день стовпчики термометрів покажуть +12°C. Опади не прогнозуються.

Погода на Закарпатті 13 лютого

А в Одеській та Херсонській областях теж стане тепліше. Там повітря прогріється до +11°C.

Погода в Одеській та Херсонській областях 13 лютого

Синоптики сайту Weather.com підтверджують загальну тенденцію на потепління на цих територіях України. Так, у Криму 13 лютого очікується до +9°C вночі та +16°C вдень. Прогнозується мінлива хмарність без опадів.

Погода в Криму 13 лютого

На Одещині з 12 по 14 лютого вночі прогнозується від +2°C до +4°C. Вдень термометри показуватимуть +9°C. У ці дні встановиться хмарна погода та можливі опади у вигляді зливових дощів.

Погода на Одещині 13 лютого

На Закарпатті 13 лютого очікується до +3°C вночі та +9°C вдень. Небо буде затягнуте хмарами, проте опади не прогнозуються.

Погода на Закарпатті 13 лютого

