Не "Арсенальная": где находится и как выглядит изнутри самая глубокая станция метро в мире (фото, видео)
Станция в Китае всего на 11 метров глубже "Арсенальной"
Станция киевского метрополитена "Арсенальная" потеряла статус самой глубокой в мире, который удерживала десятилетиями. Она уступила место станции "Хуньянцунь" в городе Чунцин в Китае.
Сооружение построено на глубине 116 метров. Об этом пишет Oddity Central.
Что нужно знать:
- Китайская "Хуньянцунь" стала самой глубокой станцией метро в мире
- Спуск на глубину 116 м длится более 10 минут
- "Арсенальная" остается самой глубокой станцией метро в Европе
Что известно о станции "Хуньянцунь"
Станция расположена на 5-й и 9-й линиях метро Чунцина, между проспектом Цзинвэй и дорогой Шабинь, в районе Юйчжун. Ее открыли в 2022 году после всего 400 дней строительства.
Глубина залегания станции составляет 116 метров, что эквивалентно примерно 40 этажам под землей. Поэтому она быстро стала своеобразным достопримечательностью в Чунцине для туристов.
Интересно, что спуск к нижней части станции "Хуньяньцунь" на лифте занимает 53 секунды, что, из-за перепада давления, приводит к заложенности ушей. В то же время, этот же путь на эскалаторах займет более 10 минут.
Чем "Хуньянцунь" отличается от "Арсенальной"
С открытием станции "Хуньянцунь" киевская "Арсенальная" потеряла статус самой глубокой в мире. Однако она остается самой глубокой станцией метро Европы. Ее глубина – 105 метров, а спуск эскалатором занимает около 5 минут.
Основным отличием между станциями является то, что китайская оборудована множеством эскалаторов, а на "Арсенальной" два больших пролета. Двухмаршевый эскалатор на станции является самым глубоким спуском в Киеве – 55,8 метров и 46,6 метров.
