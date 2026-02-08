За ласковым топонимом — руины и оккупация: что известно о селе со смешным названием, но трагической историей

Название, напоминающее о смехе, и история, полная боли

На первый взгляд, это село могло бы ассоциироваться с чем-то легким, смешным и обыденным — щекоткой. Но за этим названием скрывается населенный пункт с жесткой и трагической судьбой. С начала великой войны он оказался среди очагов боевых действий на Донбассе и стал целью постоянных обстрелов.

Что следует знать

Поселок Лоскутовка на Луганщине имеет более столетнюю историю и трагическую современность

С 2018 года населенный пункт регулярно страдал от массированных обстрелов тяжелой артиллерией, что привело к значительным разрушениям жилого сектора

В июне 2022 года, после длительных боев на Донбассе, поселок попал под полную российскую оккупацию, в которой находится до сих пор

Сегодня этот населенный пункт по-прежнему находится под оккупацией, оставаясь очередным напоминанием о цене войны для малых общин Востока Украины. Поселок Лоскутовка — небольшой населенный пункт в Лисичанском городском территориальном сообществе Луганской области. Согласно данным Википедии, здесь проживало около 855 человек (по переписи 2001 года).

Хотя подробной исторической хроники села сегодня мало в доступных источниках. Первое письменное упоминание о Лоскутовке достигает конца 19 века (около 1890 года).

Название Лоскутовка происходит, вероятно, от слова "лоскут" — небольшого куска ткани, лоскута. Подобные названия в Украине часто связаны с историями распределения земли, разделением хозяйственных участков. Такие топонимы характерны для сельских местностей 19–20 веков.

Поселок Лоскутовка. Фото: wikipedia

История села Лоскутовка

Во время войны на востоке Украины населенный пункт не раз оказывался под огнем пророссийских боевиков. Один из самых масштабных обстрелов произошел 8 мая 2018 — тогда вооруженные формирования так называемой "ЛНР" применили тяжелую артиллерию. Зафиксировано минимум десять попаданий снарядов большого калибра в жилую застройку на улицах Первомайской и Харьковской. В результате атаки были повреждены газовая сеть, водопровод и линии электроснабжения. Два жилых дома разрушили полностью, еще шесть получили серьезные повреждения.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году поселок оказался в зоне интенсивных боевых действий на Донбассе и стал одним из ключевых направлений противостояния. 22 июня 2022 года населенный пункт перешел под оккупацию российских войск, где находится и дальше.

