За ласковым топонимом — руины и оккупация: что известно о селе со смешным названием, но трагической историей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Название, напоминающее о смехе, и история, полная боли
На первый взгляд, это село могло бы ассоциироваться с чем-то легким, смешным и обыденным — щекоткой. Но за этим названием скрывается населенный пункт с жесткой и трагической судьбой. С начала великой войны он оказался среди очагов боевых действий на Донбассе и стал целью постоянных обстрелов.
Что следует знать
- Поселок Лоскутовка на Луганщине имеет более столетнюю историю и трагическую современность
- С 2018 года населенный пункт регулярно страдал от массированных обстрелов тяжелой артиллерией, что привело к значительным разрушениям жилого сектора
- В июне 2022 года, после длительных боев на Донбассе, поселок попал под полную российскую оккупацию, в которой находится до сих пор
Сегодня этот населенный пункт по-прежнему находится под оккупацией, оставаясь очередным напоминанием о цене войны для малых общин Востока Украины. Поселок Лоскутовка — небольшой населенный пункт в Лисичанском городском территориальном сообществе Луганской области. Согласно данным Википедии, здесь проживало около 855 человек (по переписи 2001 года).
Хотя подробной исторической хроники села сегодня мало в доступных источниках. Первое письменное упоминание о Лоскутовке достигает конца 19 века (около 1890 года).
Название Лоскутовка происходит, вероятно, от слова "лоскут" — небольшого куска ткани, лоскута. Подобные названия в Украине часто связаны с историями распределения земли, разделением хозяйственных участков. Такие топонимы характерны для сельских местностей 19–20 веков.
История села Лоскутовка
Во время войны на востоке Украины населенный пункт не раз оказывался под огнем пророссийских боевиков. Один из самых масштабных обстрелов произошел 8 мая 2018 — тогда вооруженные формирования так называемой "ЛНР" применили тяжелую артиллерию. Зафиксировано минимум десять попаданий снарядов большого калибра в жилую застройку на улицах Первомайской и Харьковской. В результате атаки были повреждены газовая сеть, водопровод и линии электроснабжения. Два жилых дома разрушили полностью, еще шесть получили серьезные повреждения.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году поселок оказался в зоне интенсивных боевых действий на Донбассе и стал одним из ключевых направлений противостояния. 22 июня 2022 года населенный пункт перешел под оккупацию российских войск, где находится и дальше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о населенном пункте с "аппетитным" названием. Это село расположено в Хмельницкой области.