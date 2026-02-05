Полтавскую область накроют осадки: прогнозируются ли еще сильные морозы

На выходных погода порадует город более-менее теплом

До конца текущей недели в Кременчуге будет облачная погода с постоянными осадками и постепенными изменениями температурного фона. Сильных морозов не ожидается.

Согласно прогнозу "Meteofor", в субботу будет теплее всего за неделю, ведь температура поднимется почти до нуля. Но из-за мокрого снега и ветра на дорогах может быть гололедица.

Погода в Кременчуге: холод и ветер в четверг-пятницу и тепло на выходные

Четверг, 5 февраля

В четверг в городе будет облачно, с осадками в виде снега. Температура воздуха днем составит около -6 °C, в ночные часы похолодает до -9 °C. Порывы ветра будут достигать 8 м/с, что усилит ощущение холода. Ожидается до 1 мм осадков.

Пятница, 6 февраля

В пятницу погодные условия существенно не изменятся: сохранится облачность и небольшой снег. Дневная температура повысится до -4 °C, ночью — около -8 °C. Порывы ветра также до 8 м/с. Количество осадков — ориентировочно 1,1 мм.

Погода в Полтавской области. Фото: Meteofor

Суббота, 7 февраля

В субботу в Кременчуге прогнозируется наиболее ощутимое изменение погоды. Температура воздуха днем поднимется до 0 °C, ночью — около -4 °C. Ожидается снег, местами мокрый, возможно образование гололеда. Ветер будет слабее — до 6 м/с. Осадки могут быть более интенсивными — не более 5,2 мм.

Воскресенье, 8 февраля

В воскресенье температура снова несколько снизится. Днем столбики термометров покажут -1 °C, ночью — до -6 °C. Прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Ветер усилится до 9 м/с. Количество осадков уменьшится.

