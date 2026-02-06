Не выбрасывайте. Как можно использовать советскую гусятницу

Она подходит не только для запекания мяса

У многих хозяек на кухне можно найти немало странной посуды из СССР, которую и выбросить жалко, и использовать не получается. Часто это касается чугунной гусятницы или котелков.

"Телеграф" расскажет, как их можно использовать сейчас и почему лучше оставить дома. Заметим, что эта посуда достаточно сильно ценится на рынке, ведь изготовлена из непортящегося чугуна.

Чугунная гусятница – это большая форма из чугуна для запекания гуся или утки. Она имеет очень толстые стенки и дно, где-то до 2 см, а также массивную крышку. Основное преимущество такой формы в том, что благодаря толстым стенкам тепло распределяется равномерно, долго задерживается. Таким образом, обеспечивается полное пропекание утки или гуся, которые готовятся дольше, чем курица.

Чугунная гусятница

Однако сейчас хозяйки используют более современные формы, позволяющие получить такой же результат, но более легкими путями. Но не спешите выбрасывать гусятницу или сажать в нее цветы. Ведь эта посуда идеально подойдет для приготовления плова, соте или рагу. Благодаря толстым стенкам, блюда, которые нужно несколько часов держать на медленном огне, не будут пригорать.

Плов в гусятнице

Кроме того, в гусятницах и чугунных котелках можно выпекать хлеб. Он будет пропекаться медленно, давая дрожжам или закваске постепенно работать. Таким образом можно получить невероятно рыхлый хлеб без подгоревшего дна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как использовали известный стол-книгу из СССР и почему он был так популярен.