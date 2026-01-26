Весна отменяется? После оттепели во Львов ворвутся морозы до -16°

Львовянам советуют быть осторожными

Неделя началась во Львове с облачной и сырой погоды. Синоптики предупредили о дожде, местами мокром снеге и гололеде, а также об усиленном ветре.

Температура будет оставаться близкой к нулевой отметке. Об этом сообщил Львовский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Временами ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, отмечают синоптики.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем воздух прогреется до 2–4° тепла.

Вместе с тем метеорадары показывают, что уже с пятницы, 30 января, во Львов вернутся морозы. Ночью прогнозируется до -5°, днем температура будет держаться около 0°.

В субботу и воскресенье холод усилится. По информации портала meteo.ua, в течение следующей недели в столице ночью ожидается -12…-16°, а днем -6…-11° мороза.

Погода во Львове по данным meteo.ua

Однако следует помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточны, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

