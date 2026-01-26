Весна скасовується? Після відлиги у Львів увірвуться морози до -16°

Львів'янам радять бути обережними

Тиждень розпочався у Львові з хмарної і сирої погоди. Синоптики попередили про дощ, місцями мокрий сніг і ожеледь, а також про посилений вітер.

Температура залишатиметься близькою до нульової позначки. Про це повідомив Львівський гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Часом очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, зазначають синоптики.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла. Удень повітря прогріється до 2–4° тепла.

Разом з тим метеорадари показують, що вже з п’ятниці, 30 січня, до Львова повернуться морози. Уночі прогнозують до -5°, удень температура триматиметься близько 0°.

У суботу та неділю холод посилиться. За інформацією порталу meteo.ua, протягом наступного тижня в столиці вночі очікується -12…-16°, а вдень -6…-11° морозу.

Погода у Львові за даними meteo.ua

Проте слід пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть бути неточними, адже вони використовують глобальні бази даних та численні моделі. Точніший прогноз погоди можна переглянути на сайті Укргідрометцентру.

