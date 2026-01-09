Укр

До -20 градусов. Львов посетят лютые морозы уже в эти выходные

Татьяна Кармазина
Мороз во Львове
Фото Коллаж "Телеграфа"

Погода готовит "сюрприз" для львовян

Во Львов и область пришло существенное похолодание. Арктические воздушные массы с севера принесут сильные морозы и гололедицу на дорогах, которые сохранятся в ближайшие выходные.

Что нужно знать:

  • 10-11 января Львовщину накроет холодный воздух с севера
  • В субботу осадков почти не будет, а в воскресенье возможен небольшой снег
  • Из-за гололедицы на дорогах в регионе объявили желтый уровень опасности

В эти выходные, 10-11 января, синоптическую ситуацию в регионе будет определять холодный воздух с северных широт, рассказали в Укргидрометцентре. Жителям Львовщины следует готовиться к настоящей зиме с ночными температурами до -20°C.

Синоптики предупредили о резком похолодании во Львове 10-11 января. Фото: Ventusky
Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз на субботу, 10 января

В субботу погоду обусловит тыловая часть циклона, который сейчас находится над Полесьем. Во Львове и области будет облачно с прояснениями, однако осадков не предполагается.

  • Температура: ночью по области ожидается 14-19° мороза, днем – 8-13° ниже нуля. Во Львове ночью термометры покажут -15...-17°C, днем от -9°C до -11°C.
  • Ветер: северо-западный, умеренный (5-10 м/с).
Облачная погода продержится во Львове 10 января, без осадков. Фото: Meteofor

Прогноз на воскресенье, 11 января

В воскресенье морозная погода сохранится, однако возможны небольшие осадки в виде снега.

  • Температура: ночью при прояснениях возможно понижение до -20°C, днем стабильно холодно — 7-12° мороза.
  • Ветер: северо-западный, умеренный.
11 января возможен небольшой снег. Фото: Ventusky

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В течение 10-11 января на дорогах Львова и области сохранится гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными. Раньше мы рассказывали, как не упасть на льду.

