До -20 градусов. Львов посетят лютые морозы уже в эти выходные
Погода готовит "сюрприз" для львовян
Во Львов и область пришло существенное похолодание. Арктические воздушные массы с севера принесут сильные морозы и гололедицу на дорогах, которые сохранятся в ближайшие выходные.
Что нужно знать:
- 10-11 января Львовщину накроет холодный воздух с севера
- В субботу осадков почти не будет, а в воскресенье возможен небольшой снег
- Из-за гололедицы на дорогах в регионе объявили желтый уровень опасности
В эти выходные, 10-11 января, синоптическую ситуацию в регионе будет определять холодный воздух с северных широт, рассказали в Укргидрометцентре. Жителям Львовщины следует готовиться к настоящей зиме с ночными температурами до -20°C.
Прогноз на субботу, 10 января
В субботу погоду обусловит тыловая часть циклона, который сейчас находится над Полесьем. Во Львове и области будет облачно с прояснениями, однако осадков не предполагается.
- Температура: ночью по области ожидается 14-19° мороза, днем – 8-13° ниже нуля. Во Львове ночью термометры покажут -15...-17°C, днем от -9°C до -11°C.
- Ветер: северо-западный, умеренный (5-10 м/с).
Прогноз на воскресенье, 11 января
В воскресенье морозная погода сохранится, однако возможны небольшие осадки в виде снега.
- Температура: ночью при прояснениях возможно понижение до -20°C, днем стабильно холодно — 7-12° мороза.
- Ветер: северо-западный, умеренный.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В течение 10-11 января на дорогах Львова и области сохранится гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными. Раньше мы рассказывали, как не упасть на льду.