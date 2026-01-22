5 правил, без которых виноград не даст урожая: советы для начинающих

Свежая ягода, изюм, соки и домашнее вино — обеспечить этими продуктами всю семью легко. Стоит только посадить несколько саженцев винограда.

Начинающие виноградари часто задают массу вопросов. Почему болеет виноград, какие основные болезни, от которых для солнечной ягоды требуется обязательная защита. Как получить хороший урожай при минимальных усилиях?

Если кто-то думает, что к кусту винограда можно подходить только в момент сбора урожая, то он глубоко ошибается. Честно говоря, в этом случае, скорее всего, нет смысла вообще подходит к винограду, поскольку и урожая на нем не будет, как говорится, от слова "совсем".

Итак, есть 5 основных правил выращивания столового винограда

Обработки должны быть профилактическими, то есть их надо делать ДО появления болезни. Минимальное количество обработок (от 3 до 5 за сезон) зависит от сорта и региона произрастания. Когда обрабатывать виноград от болезней и вредителей: по 5 листу, до цветения, после цветения, по "гороху" и в период смыкания гроздей. Препараты для обработки винограда приобретать нужно у проверенных продавцов, чтобы избежать неэффективных подделок. Эти фунгициды и инсектициды использовать надо строго по инструкциям, с учетом температуры и качества воды, принимая во внимание особенности баковой смеси. Не допускаем перегруз. Лишние грозди удаляем как можно раньше, чтоб куст не тратил на них силы. Из-за перегруза виноградные лозы могут не вызреть и плохо перезимовать. Не допускаем загущенности куста , для чего своевременно проводим "зеленые" операции, удаляя лишние побеги и пасынки. Изначально выбираем комплексно-устойчивые сорта винограда, избегая дорогих, но непроверенных новинок.

