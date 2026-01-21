Харьков почти месяц будет заливать дождями и засыпать снегом: когда прогнозируется неустойчивая погода

Из-за затяжных осадков со снегом и небольших морозов в городе будет постоянный гололед

В Харькове в ближайшие недели ожидается резкое потепление, но вместе с тем город посетят затяжные дожди и снег. В течение месяца дней, когда будет сухо, прогнозируется мало.

Подробнее о прогнозе погоды написал "Телеграф". Данные взяли из синоптического ресурса "Meteofor".

Харьков накроет неустойчивая погода с постоянными осадками

На протяжении 21-25 января в Харькове будет держаться холодная погода. Днем температура воздуха составит около -8…-6 °C, ночью возможны морозы до -12…-9 °C. На выходных прогнозируется снег.

В конце января температура воздуха повысится до -1…+2 °C в дневные часы. Ночью все еще будут существенные морозы — до -8 градусов. Из-за колебаний температуры осадки будут часто иметь смешанный характер — мокрый снег с дождем. Самые сильные осадки предполагаются в четверг, 29 января.

В начале следующего месяца, 2-8 февраля, погода почти не изменится. Дожди будут сопровождаться снегом весь период, иногда будут усиливать свою интенсивность. Сильных морозов не ожидается, но заморозки точно будут. Днем температура будет колебаться в пределах -1...0, а ночью -4...-2 градусов.

Дожди со снегом предполагаются и в течение 9-15 февраля. Только в понедельник их не прогнозируется. Показатели на термометрах в дневное время будут находиться в коридоре -2...-1 градусов, а в ночное — -5...-4 градусов.

Из-за частых осадков и перепадов температур возможно образование гололеда и ухудшение дорожных условий. Жителям Харькова рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок.

Погода в Харькове. Фото: Meteofor

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ударит настоящий "дубак".