Многие не знают: украинка рассказала, как бесплатно сдать анализы в частной лаборатории

Во время приема нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность

В украинцев есть возможность сдать анализы бесплатно по программе НСЗУ в медицинской лаборатории "Синево". Многие еще не знают, как это работает и что для этого нужно.

Услуга предоставляется для всех пациентов, имеющих электронное направление от врача. Об этом рассказала девушка под ником "mia_kovaly4ka" в "Тhreads", которая сама проверила, работает ли это.

Она написала, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, сначала нужно обратиться к своему семейному врачу или узкому специалисту. Врач выдает электронное направление, которое далее используется для записи на анализы.

Далее нужно зайти на сайт медицинской лаборатории, в частности "Синево", и выбрать раздел "Анализы от НСЗУ". Затем нужно зарегистрироваться, выбрать отделение, удобную дату и время. На прием необходимо взять документ, удостоверяющий личность. Она добавила перечень доступных анализов по этой программе.

