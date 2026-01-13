Некоторые украинцы могут получить бессрочный паспорт: кому не нужно его менять
-
-
Все зависит от возраста
В Украине с 2024 года ID-карты выдают на разные сроки в зависимости от возраста. Для граждан от 65 лет паспорт может быть бессрочным, тогда как загранпаспорт все еще действителен 10 лет.
Об этом написали в Миграционной службе Днепропетровской области на Facebook. Соответствующее решение есть в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом".
Сроки действия ID-карты установлены следующим образом:
- лицам до 18 лет – 4 года;
- лицам от 18 до 65 лет – 10 лет;
- лицам от 65 лет и старше – бессрочно.
Таким образом, граждане старше 65 лет больше не должны менять внутренний паспорт каждые 10 лет. В международных документах в графе "действителен до" для таких ID-карт указывается дата, наступающая через 50 лет после выдачи.
Важно, что бессрочный паспорт касается только внутренних ID-карт. Для загранпаспортов срок действия остается стандартным – 10 лет.
