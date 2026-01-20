Багато хто не знає: українка розповіла, як безкоштовно здати аналізи у приватній лабораторії

Під час прийому потрібно мати з собою документ, що посвідчує особу

В українців є можливість здати аналізи безкоштовно за програмою НСЗУ у медичній лабораторії "Сінево". Багато хто ще не знає, як це працює і що для цього потрібно.

Послуга надається для всіх пацієнтів, які мають електронне направлення від лікаря. Про це пояснила дівчина під ніком "mia_kovaly4ka" в "Тhreads", яка сама перевірила, чи працює це.

Вона написала, аби скористатися сервісом, спочатку потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Лікар видає електронне направлення, яке далі використовується для запису на аналізи.

Далі потрібно зайти на сайт медичної лабораторії, зокрема "Сінево", та обрати розділ "Аналізи від НСЗУ". Потім потрібно зареєструватися, вибрати відділення, зручну дату та час. На прийом необхідно взяти документ, що посвідчує особу. Вона додала перелік доступних аналізів за цією програмою.

