Каждый его квартал - отдельная республика СССР: история самого молодого города Украины (фото)

Уникальная история 40-летнего города Украины

Славутич — самый молодой город Украины, созданный после аварии на Чернобыльской АЭС для переселенных работников станции и их семей. Он отличается уникальной архитектурой и историей, которая тесно связана с трагедией 1986 года.

В 2024 году здесь проживало около 20 тысяч человек, и город продолжает играть важную роль в жизни тех, кто остался работать на ЧАЭС. Но за удобными улицами и современными домами скрываются истории, о которых мало кто знает. О них написал "Телеграф".

Славутич: город, родившийся после трагедии в Чернобыле

Город расположен в Черниговской области, но юридически подчиняется Киевской области и входит в Вышгородский район.

Славутич появился в 1986 году после решения советской власти построить новый город для людей, эвакуированных из зоны отчуждения. Проектирование началось осенью того же года, а строительство — в декабре. Уже 26 марта 1988 года жители получили первые ордера на заселение квартир.

Название городу дали 19 февраля 1987 года. Оно происходит от древнего названия реки Днепр. К строительству города присоединились архитекторы и строители из восьми республик СССР: Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Армении, Украины и России. Каждая республика создавала свой квартал по своему проекту. В результате Славутич разделили на 13 кварталов, каждый из которых имеет отдельный архитектурный стиль.

Часовая башня Славутича. Фото: "24 Канал"

Грузинский квартал. Фото: "Общественное"

Армянский квартал. Фото: "Общественное"

Основным местом работы для жителей много лет оставалась Чернобыльская атомная электростанция. До ее закрытия в 2000 году на станции работали около девяти тысяч славутчан. После остановки ЧАЭС количество работников сокращали каждый год.

Ранее до 85% бюджета города формировали поступления от атомной станции. После ее закрытия Славутичу предоставили статус специальной экономической зоны и ввели программы переквалификации.

В марте 2022 года Славутич короткое время находился под российской оккупацией. Во время захвата погибли несколько мирных жителей. 2 апреля украинская власть в городе была восстановлена.

Архитектура и социальная инфраструктура города

За годы существования в Славутиче создали развитую социальную инфраструктуру. В городе работают школы, лицеи, гимназия, детские сады, спортивные комплексы, больницы и культурные учреждения. Реализуются социальные программы для детей, молодежи и уязвимых групп населения.

Центром культурной жизни является Детская школа искусств. Также в городе действуют центр молодежи, социально-психологический центр, спортивные площадки и библиотеки.

Базар в Славутиче у железнодорожного вокзала, 2013. Фото: "Wikipedia"

Белый Ангел в Славутиче. Фото: "Wikipedia"

Центральная площадь. Фото: "Wikipedia"

