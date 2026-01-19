Кожен його квартал - окрема республіка СРСР: історія наймолодшого міста України (фото)

Унікальна історія 40-річного міста України

Славутич — наймолодше місто України, створене після аварії на Чорнобильській АЕС для переселених працівників станції та їхніх родин. Воно вирізняється унікальною архітектурою та історією, яка тісно пов’язана з трагедією 1986 року.

У 2024 році жило близько 20 тисяч людей, а місто продовжує відігравати важливу роль у житті тих, хто залишився працювати на ЧАЕС. Але за зручними вулицями та сучасними будинками ховаються історії, про які мало хто знає. Про них написав "Телеграф".

Славутич: місто, яке народилося після трагедії в Чорнобилі

Місто розташоване в Чернігівській області, але юридично підпорядковується Київській області та входить до Вишгородського району.

Славутич з’явився у 1986 році після рішення радянської влади побудувати нове місто для людей, евакуйованих із зони відчуження. Проєктування почалося восени того ж року, а будівництво — у грудні. Уже 26 березня 1988 року мешканці отримали перші ордери на заселення квартир.

Назву місту надали 19 лютого 1987 року. Вона походить від давньої назви річки Дніпро. До будівництва міста долучилися архітектори й будівельники з восьми республік СРСР: Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану, Вірменії, України та Росії. Кожна республіка створювала власний квартал за своїм проєктом. У результаті Славутич поділили на 13 кварталів, кожен з яких має окремий архітектурний стиль.

Годинникова вежа Славутича. Фото: "24 Канал"

Грузинський квартал. Фото: "Суспільне"

Вірменський квартал. Фото: "Суспільне"

Основним місцем роботи для мешканців багато років залишалася Чорнобильська атомна електростанція. До її закриття у 2000 році на станції працювали близько дев’яти тисяч славутчан. Після зупинки ЧАЕС кількість працівників скорочували щороку.

Раніше до 85% бюджету міста формували надходження від атомної станції. Після її закриття Славутичу надали статус спеціальної економічної зони та запровадили програми перекваліфікації.

У березні 2022 року Славутич короткий час перебував під російською окупацією. Під час захоплення загинули кілька мирних жителів. 2 квітня українська влада в місті була відновлена.

Архітектура та соціальна інфраструктура міста

За роки існування у Славутичі створили розвинену соціальну інфраструктуру. У місті працюють школи, ліцеї, гімназія, дитячі садки, спортивні комплекси, лікарні та культурні заклади. Реалізуються соціальні програми для дітей, молоді та вразливих груп населення.

Центром культурного життя є Дитяча школа мистецтв. Також у місті діють центр молоді, соціально-психологічний центр, спортивні майданчики та бібліотеки.

Базар у Славутичі біля залізничного вокзалу, 2013. Фото: "Wikipedia"

Білий Ангел Славутича. Фото: "Wikipedia"

Центральна площа. Фото: "Wikipedia"

