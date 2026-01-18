Была границей Екатеринослава: как раньше называлась центральная улица Днепра (фото)

Раньше там были только леса и болота

Днепр сохраняет много исторических мест и старинных зданий, которые рассказывают о прошлом города. Среди таких мест улица Шмидта, которая всего раз сменила название.

Что делает эту улицу особенной, написал "Телеграф". Когда-то она была границей бывшего Екатеринослава.

Улица Отто Шмидта: краткая история переименования и уникального на ней

Сначала она появилась в 1870-х годах как Гимнастическая из-за гимнастического зала, построенного в 1900 году. Впоследствии зал переделали под Зимний театр. 11 июля 1934 года улица получила современное название в честь советского полярника Отто Шмидта. В середине XIX века здесь проходила граница Екатеринослава, передал "Информатор", ссылаясь на материалы историка Максима Кавуна.

Улице Шмидта около 205 лет, и она привлекает внимание старинными зданиями, монументами и фасадами. Изначально на ее месте были леса и болота, а первым жителем стал отставной эсаул Лазарь Глоба.

Как выглядит улица. Фото: gorod.dp.ua

После его смерти землю передали казенной суконной фабрике, а первым домом на улице стал дом директора фабрики. В 1873 году участок занял пивоваренный завод Боте — одно из крупнейших предприятий Екатеринослава.

Что есть на той улице

В 1885 году городские власти выделили место для мясных лавок, что стало началом современного рынка "Озерка". В советское время его называли "Центральный колхозный рынок", а в 1964 году построили большой крытый корпус. В 1960 году у входа открыли кинотеатр "Факел", который работал до конца 1990-х.

Что есть на улице. Фото: gorod.dp.ua

Напротив рынка расположено здание старого цирка 1960 года, выполненное в "постсталинском" стиле. Он функционировал до 1980 года, а сейчас используется как склады. Район выше "Озерки", бывшая Подгорная слободка, раньше считался криминальным, а сегодня там работает торговый центр "Приозерный", открытый в 2011 году.

Уличный вид исторического района Днепра. Фото: gorod.dp.ua

На углу с улицей более ста лет стоял роддом конца XIX века, который снесли в 2010 году. Еще одно важное место — ликероводочный завод на углу проспекта Пушкина, основанный в 1897 году как винный склад и позже преобразованный в полнофункциональное предприятие.

