За 200 тыс. долларов построили всего 12 метров: где находится самый маленький в мире небоскреб (фото)

В нем всего 4 этажа

В США есть здание, которое снаружи выглядит обычно, но имеет одну странную особенность. Оно планировалось как высокий небоскреб, но получилось чрезвычайно маленьким. С тех пор его стали называть самым маленьким небоскребом в мире.

Как это произошло и почему здание получило популярность, написал "Телеграф". Его высота всего 12 метров, а на строительство потратили 200 тысяч долларов.

Дом Ньюби-МакМегона: маленькое здание с большой историей

В Вичита-Фолс, Техас, стоит здание, известное как "самый маленький в мире небоскреб". Оно появилось в 1919 году и сразу стало архитектурной достопримечательностью из-за своей очень маленькой высоты. Хотя изначально планировалось построить многоэтажный небоскреб, получилось всего 12 метров и 4 этажа.

Здание из красного кирпича и искусственного камня примыкает к одноэтажному офисному сооружению 1906 года. Внутри есть узкая крутая лестница, занимающая четверть пространства. Оно имеет статус достопримечательности Техаса.

Самый маленький в мире небоскреб и мемориальная доска на дому. Фото: "Телеграф"

История

На месте небоскреба изначально стояло одноэтажное кирпичное здание бизнесмена Августа Ньюби. После открытия нефти в окрестностях Вичита-Фолс в 1912 году в город приехало много переселенцев, и возникла потребность в новых офисах. Инженер Дж. Д. МакМегон предложил построить многоэтажную пристройку за 200 тысяч долларов на 146 метров.

В 1919 году закончились средства, а с ними завершилось строительство. Оказалось, что высота составила всего 12 метров. На это есть объяснение: МакМегон указал высоту в дюймах, а не в футах. Он забрал себе разницу в средствах на строительство и прекратил любые контакты с заказчиками. Попытки вернуть деньги через суд были безуспешными. Когда интерес к нефти спал, здание осталось стоять пустым.

Современное состояние

В 2000 году здание купила компания "Marvin Groves Electric" и провела реконструкцию за $180 тыс. Здесь разместили антикварный магазин "Antique Wood", а с 2013 года работал магазин "Hello Again". Первый этаж сдается в аренду.

Здание выстояло перед торнадо и пожарами и стало символом финансовых махинаций нефтяного бума Северного Техаса. С 1986 года оно входит в исторический район Депо-Сквер, внесенный в Национальный реестр исторических мест США.

