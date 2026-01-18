За 200 тыс. долларов построили всего 12 метров: где находится самый маленький в мире небоскреб (фото)
В нем всего 4 этажа
В США есть здание, которое снаружи выглядит обычно, но имеет одну странную особенность. Оно планировалось как высокий небоскреб, но получилось чрезвычайно маленьким. С тех пор его стали называть самым маленьким небоскребом в мире.
Как это произошло и почему здание получило популярность, написал "Телеграф". Его высота всего 12 метров, а на строительство потратили 200 тысяч долларов.
Дом Ньюби-МакМегона: маленькое здание с большой историей
В Вичита-Фолс, Техас, стоит здание, известное как "самый маленький в мире небоскреб". Оно появилось в 1919 году и сразу стало архитектурной достопримечательностью из-за своей очень маленькой высоты. Хотя изначально планировалось построить многоэтажный небоскреб, получилось всего 12 метров и 4 этажа.
Здание из красного кирпича и искусственного камня примыкает к одноэтажному офисному сооружению 1906 года. Внутри есть узкая крутая лестница, занимающая четверть пространства. Оно имеет статус достопримечательности Техаса.
История
На месте небоскреба изначально стояло одноэтажное кирпичное здание бизнесмена Августа Ньюби. После открытия нефти в окрестностях Вичита-Фолс в 1912 году в город приехало много переселенцев, и возникла потребность в новых офисах. Инженер Дж. Д. МакМегон предложил построить многоэтажную пристройку за 200 тысяч долларов на 146 метров.
В 1919 году закончились средства, а с ними завершилось строительство. Оказалось, что высота составила всего 12 метров. На это есть объяснение: МакМегон указал высоту в дюймах, а не в футах. Он забрал себе разницу в средствах на строительство и прекратил любые контакты с заказчиками. Попытки вернуть деньги через суд были безуспешными. Когда интерес к нефти спал, здание осталось стоять пустым.
Современное состояние
В 2000 году здание купила компания "Marvin Groves Electric" и провела реконструкцию за $180 тыс. Здесь разместили антикварный магазин "Antique Wood", а с 2013 года работал магазин "Hello Again". Первый этаж сдается в аренду.
Здание выстояло перед торнадо и пожарами и стало символом финансовых махинаций нефтяного бума Северного Техаса. С 1986 года оно входит в исторический район Депо-Сквер, внесенный в Национальный реестр исторических мест США.
