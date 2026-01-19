Носила имена в честь Екатерины II и Адольфа Гитлера: история центральной улицы Одессы (видео)

Ей уже более 200 лет

Екатерининская улица – одна из старейших и самых известных в Одессе и впервые ее называли Генуэзской. Она скрывает множество историй, о которых мало кто знает, и здания, которые видели важные события города.

Первое упоминание о ней датируется 1804 годом. Подробнее о ее истории и архитектуре написал "Телеграф".

Екатерининская улица начинается от одноименной площади и ведет к Новощепному ряду, рядом с рынком "Привоз". Она расположена в историческом центре города.

Сначала улица называлась Генуэзская, но в 1820 году ее переименовали в Екатерининскую. Название могло появиться в честь императрицы Екатерины II или через церковь Святой Екатерины, которую планировали построить, но не построили. В советское время улицу называли Карла Маркса, во время немецкой оккупации – в честь Адольфа Гитлера. После войны вернули название Карла Маркса, а с 1991 года – снова Екатерининская.

Жизнь улицы в дореволюционные времена

Екатерининская была главной дорогой к порту. Ежедневно по ней проходило много повозок и экипажей. До 1870 года улица не была вымощена гранитом, поэтому в дождь или снег передвигаться было трудно.

На улице можно было найти все, как в любом городе: рестораны, закусочные, цветочный рынок с возможностью купить цветы или обменять деньги, а также разнообразные магазины. Здесь также работали врачи, массажисты, парикмахеры, модистки и ювелиры.

Екатерининская была важным культурным центром. Здесь находился Ришельевский лицей, где преподавал Дмитрий Менделеев. В лицее бывал и А.С. Пушкин, а во внутреннем дворе жил польский поэт Адам Мицкевич.

Храмы и религиозные здания

На улице было несколько церквей разных конфессий. Армяно-григорианская церковь была построена в 1840 году, но разрушена во время войны. Синагога открылась в 1887 году, а римско-католический собор Успения Девы Марии построили в 1853 году – там похоронен граф Ланжерон. Греческая Троицкая церковь (ныне Свято-Троицкий собор) была возведена в 1808 году, в ней похоронен Вселенский Патриарх Григорий V, позже перезахороненный в Афинах.

Дом на Екатерининской, 52 строили в 1848 году. Здесь работали банки, фабрики, магазины и гостиницы. После революции и войны он использовался по-разному, а сейчас там работает гостиница "Hotel 52".

На улице также были гостиницы "Англия", "Америка", "Венеция" и другие. Когда пришла советская власть, многие заведения закрыли, а фабрики и храмы превратили в государственные учреждения. После войны улица постепенно оживала: открылись кафе, кинотеатр, магазины и мастерские.

